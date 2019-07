Pico y Placa: se registraron 800 faltas durante el primer día, según Jorge Muñoz

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz , informó este martes que se detectaron 800 faltas de conductores durante la aplicación del plan ‘pico y placa’ en el primer día de implementación. Sin embargo, dijo que la jornada dejó un balance favorable, y se prevén correcciones.

“Ayer se han tomado 800 fotografías que equivalen a 800 papeletas. Tenemos una tarjetas de color rojo [para los conductores que no pueden circular]”, señaló para América Noticias.

Vale decir que ante esta infracción se le entrega al conductor una tarjeta roja como parte de la campaña de difusión e información sobre este sistema.

Para el burgomaestre, la aplicación del ‘pico y placa’ evidenció que en los tres ejes viales donde se aplicó la medida, los buses avanzaron a una mayor velocidad y, por ende, los tiempos de viaje se redujeron.

“Hicimos una evaluación por separado con la Policía Nacional. Cada uno hizo su evaluación y luego cruzamos información y en ambos casos la evaluación ha sido bastante favorable. Por ejemplo, en los lugares donde se han puesto las restricciones tenemos movilidad en los corredores: azul, amarillo y rojo. Y vemos que la velocidad de estos buses sube a 16 km/h a un poco más de 20 km/h, eso quiere decir que las vías están más fluidas”, señaló.

En víspera, la Municipalidad de Lima detalló que la fluidez en los corredores complementarios representa una reducción en los tiempos de viaje de 7 minutos en el corredor Rojo, 4 en el Azul y 8 en el Amarillo.

Muñoz Wells sostuvo que en San Borja se reportó carga vehicular, y por ello están planteando nuevas acciones como disponer mayor presencia de agentes PNP.

"Hay zonas aledañas como la de San Borja que nos han traído un poquito más de carga. En esos lugares donde se está generando algún flujo mayor de vehículos debemos poner más presencia policial. Esta medida es de innovación social. Cuando hay estas medidas al principio hay un poco más resistencia pero vamos caminando bien. Estamos tomando las medidas correctivas del caso", dijo.

En otro momento, Jorge Muñoz se pronunció respecto a las expresiones del alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, quien declaró que durante la puesta en marcha de la iniciativa, las calles del distrito registraron un 25% más de vehículos transitando y ocasionando congestión.

“Nosotros lo medimos y no tenemos ese reporte. Me gustaría escuchar lo que la Policía ha reportado”, refirió.

Por su parte, el general Jorge Lam, director de Tránsito de la Policía Nacional, señaló que durante la aplicación de 'pico y placa' se aumentó el flujo vehicular en las vías alternas, pero no se produjo congestión.

“Las vías alternas si bien es cierto quizá han aumentado un poco porque se tuvo que utilizar estas vías para poder distribuir la carga vehicular de las principales avenidas, pero no en esa magnitud. No habido congestión, ni saturación en estas vías. Ha sido una carga que aumentado un poco, pero que no ha causado malestar”, señaló el jefe policial.

En el segundo día de aplicación de la restricción vehicular, hoy martes y el jueves podrán circular las unidades particulares cuyas placas terminan en números pares 0,2,4,6 y 8.