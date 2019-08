'Pico y placa': Conoce las modificaciones del plan de restricción vehicular 

La Municipalidad de Lima dispuso modificaciones en el marco de la segunda etapa del plan de restricción vehicular ‘pico y placa’, que inició el pasado 5 de agosto. Según la Resolución de Gerencia N° 105-2019 publicada hoy en el diario oficial El Peruano, establece cambios en el horario de inicio, y otras modificaciones.

De esta manera el ‘pico y placa’ se aplicaría de lunes a jueves de las 6:30 a 10:00 a.m. y de 05:00 a 09:00 p.m., de acuerdo al último dígito de la placa del rodaje.



Vale decir, que previamente, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que se evaluó modificar el horario de inicio del plan ‘pico y placa’.



“Una de las cosas que hemos puesto sobre la mesa es que podríamos ajustar 30 minutos (el inicio) de la norma y estamos discutiéndolo. Porque en vez de que comience a las 6 [a.m.], eventualmente podría comenzar 6:30 [a.m.]”, señaló el burgomaestre a RPP Noticias.

Inicio del horario para 'pico y placa' fue modificado. Ahora iniciará a las 6:30 a.m. (Foto: GEC) Inicio del horario para 'pico y placa' fue modificado. Ahora iniciará a las 6:30 a.m. (Foto: GEC) Inicio del horario para 'pico y placa' fue modificado. Ahora iniciará a las 6:30 a.m. (Foto: GEC)

El dispositivo establece también la incorporación de los vehículos categoría M2 (carrocerías SUV y microbús) a los que solo pueden circular algunos días de la semana. Este tipo de unidad se suma a la restricción tal como aplica para los vehículos de las categorías M1 y N1.

Según la Resolución también se redujo la extensión del Tercer Eje Vial comprendido en la Primera Etapa de implementación del Anexo de la Ordenanza N° 2164-MML, conforme al siguiente detalle:

Av. Javier Prado (desde el Trébol de Javier Prado) - Av. Sánchez Carrión - Av. La Marina (hasta Av. Elmer Faucett). No incluye vías auxiliares

Asimismo, la norma señala que las intersecciones viales (incluidos los óvalos) no forman parte de las restricciones establecidas en el plan de restricción vial 'pico y placa'.

También la R.G. de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima indica que estas zonas de interconexión, quedan exentas del ámbito de aplicación de 'pico y placa':

Zonas de interconexión, exentas del ámbito de aplicación de 'pico y placa'. Zonas de interconexión, exentas del ámbito de aplicación de 'pico y placa'. Zonas de interconexión, exentas del ámbito de aplicación de 'pico y placa'.

De acuerdo con la norma, también se exime de dicha restricción a los vehículos a los vehículos que trasladan personas con discapacidad leve y moderada, debidamente acreditadas e inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Por ello, se solicita al Conadis, la relación actualizada del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, que incluya a las personas con discapacidad leve, moderada y severa, en un plazo no mayor de tres días hábiles de notificada la presente resolución.

En ese sentido, se dispone la ampliación de plazo hasta el 2 de setiembre para que la Gerencia de Transporte Urbano, a través de la Subgerencia de Fiscalización del Transporte, en coordinación con el Conadis y los órganos de línea de la Municipalidad de Lima competentes, implementen las medidas y/o procedimientos correspondientes que permitan identificar a los vehículos que trasladen a las personas con discapacidad severa.

La restricción, que busca reducir la congestión en las principales vías de la ciudad, se aplica en el marco de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, y de tener éxito, se ampliaría de forma indefinida.

'Pico y placa' busca reducir la congestión en las principales vías de la ciudad. (Foto: GEC) 'Pico y placa' busca reducir la congestión en las principales vías de la ciudad. (Foto: GEC) 'Pico y placa' busca reducir la congestión en las principales vías de la ciudad. (Foto: GEC)

-La Molina contra ‘pico y placa’-

El 16 e agosto, la Corte de Lima Este informó que el Primer Juzgado Civil de la Molina y Cieneguilla tramitó la acción de amparo presentada por el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, contra la ordenanza de la Municipalidad de Lima que estableció la aplicación del plan ‘pico y placa’.La jueza a cargo evaluará la acción de amparo dada por el burgomaestre Paz de la Barra, quien aseguró que el plan de restricción vehicular ha hecho colapsar las vías de su distrito debido a que cuentan con pocos accesos.

Según señaló el municipio, el plan ‘pico y placa’ restringe el tránsito en las vías principales de acceso a La Molina, y por ello “atenta contra el derecho a gozar de un transporte público de calidad que garantice la seguridad de los ciudadanos y que cumpla con los estándares de eficiencia sustentados en la disponibilidad, accesibilidad, información, seguridad e impacto ambiental”.

En esa línea, el distrito pidió que se replantee la restricción para que el ‘pico y placa’ no se aplique desde el ovalo Huarochirí hasta Javier Prado, sino desde el Trébol hacia adelante a fin de que haya más puntos de acceso desde San Luis, San Borja y Surco. De igual forma, plantean que la municipalidad distrital tenga competencias en la red semafórica.

Además, detalló que la demanda se interpone para exigir el incremento de los buses del Corredor Rojo, que incluye a la avenida Javier Prado, a fin de que pueda atender la gran demanda en el distrito.

¿Cómo funciona?

​

El ‘pico y placa’, aprobado el pasado 19 de julio por el Concejo Metropolitano de Lima, establece que los vehículos de las categorías M1, N1 y M2 solo pueden circular algunos días de semana.

Los horarios de la restricción son de lunes a jueves de las de 06:30 a 10:00 a.m. y de 05:00 a 09:00 p.m., de acuerdo al último dígito de la placa de rodaje:

a. Los lunes y miércoles se aplicará a los vehículos cuyas placas de rodaje terminan en dígito par o cero.



b. Los martes y jueves a las unidades con placas con número impar.



c. No habrá restricción los días feriados.



Los vehículos comprendidos en ‘pico y placa’ son los de categoría M1, de ocho asientos o menos, cuyo diseño es de transporte de pasajeros:



. Sedán.

. Coupé.

. Hatchback.

. Station Wagon.

. Convertible.

. Suv.



También figuran los de categoría N1, que son construidos para el transporte de mercancía:

- Pick up.

. Furgón.



Ahora se añadió los vehículos de categoría M2:

-Carrocerías SUV.

- Microbús.

La implementación de ‘pico y placa’ tiene lugar en dos etapas, en tramos de la Panamericana Norte y Sur, así como en los ejes viales de los corredores rojo, amarillo y azul, con una extensión total de 72,8 kilómetros de vías. Ahora también se redujo el tercer eje vial.

La segunda etapa de ‘pico y placa’ iniciada este 5 de agosto, contempla cuatro ejes viales de la capital, luego que este sábado 3 de agosto, la Municipalidad de Lima dispuso excluir a la avenida Canadá- desde Av. Circunvalación hasta Paseo de la República.

De esta manera estas son las vías donde se aplicaría el ‘pico y placa’:

Primera etapa: desde el 22 de julio

Panamericana Norte (desde el Óvalo Naranjal) - Evitamiento - Panamericana Sur (hasta Av. Alipio Ponce) / Ruta del corredor amarillo.

Av. Javier Prado (desde el Trébol de Javier Prado) - Av. Sánchez Carrión - Av. La Marina (hasta Av. Elmer Faucett). No incluye vías auxiliares / Ruta del corredor rojo.

Av. Tacna (desde Jr. Conde de Superunda) - Av. Garcilaso - Av. Arequipa (has Óvalo Miraflores) / Ruta del corredor azul.



Segunda etapa: desde el 5 de agosto

Av. Paseo de la República (desde Bajada de Armendáriz) - Plaza Grau

La propuesta elaborada por la Municipalidad de Lima en coordinación con la Policía Nacional no considera a las vías auxiliares de los ejes viales en la restricción.

El plan ‘pico y placa’ busca facilitar el tránsito de vehículos de transporte público en algunas vías con alta carga vehicular y en la que circulan servicios de transporte público formales como el Metropolitano y los buses de los corredores complementarios.

-Sanciones-

La Municipalidad de Lima propuso un periodo de prueba sin penalización económica (solo sanción educativa) durante las dos primeras semanas.

Desde este lunes 5 de agosto empezó la segunda etapa de implementación del plan piloto denominado ‘pico y placa’ y con la imposición de multas de S/ 336 (8 % de una UIT) a aquellos conductores infractores.

Esto por la infracción grave de “incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido” (G 10 del Reglamento Nacional de Tránsito). La Policía Nacional tenía previsto desplegar un total de 250 agentes de tránsito para verificar el cumplimiento de la norma, además de 80 cámaras con trípode para fotopapeletas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) será el encargado del cobro de las multas.

Desde el 5 de agosto inició la imposición de multas de S/ 336. (Foto: GEC) Desde el 5 de agosto inició la imposición de multas de S/ 336. (Foto: GEC) Desde el 5 de agosto inició la imposición de multas de S/ 336. (Foto: GEC)

-'Pico y placa' en Waze-

La aplicación de tránsito automotor en tiempo real Waze activó una nueva opción de navegación llamada 'Matrícula' que ofrece a sus usuarios rutas alternas según la política de restricciones de cada ciudad como en el caso de Lima, donde funciona el plan 'pico y placa'.

De esta manera los usuarios que deseen llegar a un destino podrán evitar algunas calles restringidas por el número de placa que llevan sus autos.

Para configurar esta herramienta será necesario seguir estos pasos: Opciones > Navegación > Detalles del vehículo > Matrícula.

-Balance-

Desde la aplicación del plan de restricción vehicular ´pico y placa´, según la Municipalidad de Lima, con la aplicación de esta medida se evidenció un incremento del 16.25% y 11% en la velocidad de los buses de los corredores Azul y Rojo, respectivamente, cuyas rutas se extienden a lo largo de los ejes viales Tacna – Garcilaso de la Vega – Arequipa y Javier Prado – La Marina – Faucett.

Antes de ‘pico y placa’, los buses azules circulaban a 13 kilómetros por hora (km/h) y ahora lo hacen a 14.80 km/h con una reducción del tiempo de viaje de 14 minutos en promedio. En el caso del Corredor Rojo, los buses circulaban a 15 km/h y ahora se desplazan a 18 km/h. El tiempo de viaje se redujo en 6 minutos, indicó la comuna metropolitana.