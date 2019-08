Multas de S/. 336 por no acatar Pico y Placa se impondrán desde este lunes 05 de agosto

¡Mucha atención! Desde este lunes 5 de agosto, la Municipalidad Metropolitana de Lima iniciará la segunda etapa de implementación del plan de restricción vehicular ‘Pico y placa’ y se impondrán las sanciones para los conductores infractores.

Aquellos conductores que no respeten esta nueva disposición vehicular serán sancionados con multas de S/ 336 (8% de 1 UIT) y la reducción de 20 puntos en la licencia de conducir.

‘ Pico y Placa’ se ejecuta de lunes a jueves, de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. Los vehículos con placa terminada en número par no pueden circular en los ejes viales y horarios indicados los lunes y miércoles, mientras que los que finalizan en número impar no pueden hacerlo los martes y jueves.

En la primera etapa de prueba, que se realizó del 22 de julio hasta el 4 de agosto, ‘Pico y placa’ se aplicó en los ejes Panamericana Sur-Evitamiento- Panamericana Norte, Arequipa-Garcilaso de la Vega-Tacna, Javier Prado-La Marina.

A partir del domingo 4 de agosto, el plan Pico y Placa también comprenderá los 9 kilómetros de la Vía Expresa de Paseo de la República (no incluye vías auxiliares).