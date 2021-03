Una chalaca deslumbró en tierras egipcias y entre decenas de candidatas fue coronada ‘Miss Top Model del mundo’. La guapa y espigada Pierinna Patiño, de 1.75 metros de estatura, logró el cetro del certamen ‘Top Model of the World’, realizado en las instalaciones del hotel ‘Meraki Resort’ de Hurghada, ciudad ubicada en la costa del mar Rojo.

La nueva reina, a la que muchos llaman ‘Cleopatra peruana’ tiene 22 años de edad y compitió con 40 candidatas de países de todo el mundo.

La belleza latina se impuso, ya que Pierinna obtuvo la corona y Priscila Valverde (de México) quedó primera finalista y Giselle Archbold Davis (de Colombia) es la segunda finalista.

Pierinna Patiño ganó la corona del Miss Top Model of the World. (Foto: @nuestrabellezaperuana)

PERUANA VUELVE A GANAR LA CORONA

Perú vuelve a tener soberana en este concurso mundial, ya que nuestra compatriota Janet Leyva fue la ganadora del ‘Top Model of the World’ en el 2018. Ella se impuso entre las candidatas de más de 50 países.

En la ceremonia de coronación de este año del Top Model of The World, Pierinna Patiño no solo deslumbró con su belleza y ‘look egipcio’. En las redes sociales muchos internautas resaltaron que su corte de cabello quedaba ideal para su rostro, también comentaron que impresionó la confianza que transmitía al modelar y al expresarse.

EN PASARELAS

Pierinna es licenciada en publicidad y medios digitales, domina el inglés y tiene reconocida experiencia en el mundo de la moda y las pasarelas. Ha brillado en los desfiles del Lima Fashion Week y ha trabajado con destacados diseñadores peruanos como Jessica Butrich, Noe Bernacelli, Sitka Semsch, entre otros.

“Mi principal motivación soy yo, las ganas de lograr las metas que me he marcado para seguir creciendo como persona y profesional son las que me impulsan a seguir avanzando”, dijo Pierinna al portal especializado Angelopedia.

Es muy activa en redes sociales. Destaca entre sus cualidades el entusiasmo y la perseverancia para hacer las cosas, considera que la honestidad es su principal virtud, y la impaciencia su principal defecto.

Le gusta la lectura, también la fotografía y el diseño. La joven reina también señaló que todas las personas que participaron del certamen pasaron prueba molecular de coronavirus para garantizar la seguridad del evento. (Isabel Medina)

SEPA QUE:

*La peruana Janet Leyva fue coronada ‘Top Model of the World 2018’, también en Egipto.

*El año pasado la corona de este certamen la ganó la española Nicole Menayo.

*En el nuevo certamen mundial, Pierina también obtuvo el premio ‘Miss Fotogénica’.

*En enero de este año fue coronada por la corporación “Nuestra Belleza Peruana’.

