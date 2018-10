Habla desde la cárcel. Piero Gaitán García rompe su silencio por primera vez y habló en exclusiva con el programa Día D. El hijo de Rodolfo Gaitán Castro está con prisión preventiva tras ser acusado de violar a una anfitriona en Miraflores, tras una reunión con Diego Núñez y Javier Dulzaides.

Piero Gaitán García se declaró inocente y aseguró que él jamás subió al cuarto de Diego Núñez Pérez con la joven. Incluso, se respaldó en las pruebas que salieron negativas de su ropa interior. El hijo de Rodolfo Gaitán Castro indicó que fue su amigo quien ingresó a la habitación con la anfitriona por al menos una hora.

"En todo momento los que más hablan con la chica es Javier y Diego. Todas mis pruebas salen negativas. La única que sale positiva es la de Diego, de su bóxer", declaró Piero Gaitán García a Día D.

Pero eso no fue todo. Cuestionado de que por qué su declaración es diferente a la de Diego Núñez y Javier Dulzaides, quienes lo señalan como el único que subió al cuarto con la anfitriona, Piero Gaitán negó las acusaciones y confesó que, en su opinión, el hijo de cubanos es más amigo del otro chico, que de él.

"Javier es más amigo de Diego que mío, ya me di cuenta. Si Javier dice que Diego ha subido con la chica ¿A quién le hacen problemas? A Diego ¿verdad? porque ha salido positivo su bóxer. Al salir positivo, se le complican las cosas. En cambio, es mucho más fácil decir que yo he subido, porque al salir negativo, entonces se cae el delito y no hay nada", declaró Piero Gaitán García.

Además, el hijo de Rodolfo Gaitán Castro confesó que ya no es más amigo de Javier Dulzaides y que, aunque no le desea el mal, siente que ha mentido al acusarlo de subir al cuarto con la anfitriona.

"No soy rencoroso, no le deseo mal a Javier, pero no puedo guardar una amistad con alguien que está mintiendo de todas maneras. Al decir que yo subo, está mintiendo de todas maneras. Causa problemas para mí porque da qué pensar", finalizó Piero Gaitán García.