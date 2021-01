LA OTRA PANDEMIA. La señora Alicia Quispe Sullca no deja de llorar mientras habla de su hija, una adolescente de 15 años. La madre denuncia que la menor fue contactada por Piero Renato Pérez Vargas de 30 años hace dos meses por Facebook. Tras varias conversaciones, el sujeto logró convencerla para conocerse en persona. Desde el 25 de enero, la mantuvo secuestrada durante cinco días, en los cuales la ultrajó. La menor está embarazada.

La hermana mayor de la menor se creó una cuenta falsa de Facebook y conversó con ella para saber dónde se encontraba. La adolescente indicó que no podía darle esa información porque “su enamorado era una persona muy celosa”. “Él no quiere que le dé mi dirección a nadie”, se lee en la conversación que sostuvieron.

Finalmente, la menor logró enviar una foto del mercado en el que trabaja Piero Pérez Vargas. Así es como lograron contactarla. “Él está detenido, pero la policía no quiere aceptar la denuncia por secuestro y violación porque dicen que son enamorados”, señala la señora Alicia en conversación con este diario.

MÁS VÍCTIMAS Y LA VERSIÓN DEL DENUNCIADO

La hija de Alicia Quispe Sullca no fue la primera menor de edad que Piero Pérez Vargas contactó. El sujeto, indica Quispe, utilizaba una cuenta de Facebook donde se identificaba con el nombre de Jhon Perez. Con ese usuario falso, continúa la madre en su relato, el sujeto mantuvo conversaciones con otras adolescentes para ofrecerles dinero a cambio de tener relaciones sexuales.

“El señor le ofrecía a una de las amiguitas de mi hija 500 soles por tener intimidad, esa niña gracias a dios le ha tomado captura. Ella está temblando, tiene miedo”, señala Alicia. Pese a las evidencias, los policías que recibieron la denuncia señalan que el sujeto podría quedar libre debido a que él y la menor declaran ser pareja.

En el acta de intervención policial, el sujeto da su versión. Sostiene que la menor es su enamorada desde hace tres meses y que hace cinco días vive con él por decisión propia. No obstante, la madre de la adolescente cuestiona de raíz ese argumento.

“Cómo pueden creer que esa situación es normal. Ha secuestrado a mi hija, le ofrecía dinero a otras niñas para tener relaciones ¿Eso está perfecto, acaso?”, pregunta Alicia a los agentes policiales.

Las conversaciones que sostiene Piero Perez con otras menores de edad





Las conversaciones que sostiene Piero Perez con otras menores de edad

NO QUIERE VER A SU FAMILIA

Alicia no logra reconocer a su hija. “No quiere que ni le hablemos, ni que la veamos. No sé qué ideas le han metido en la cabeza. En la última conversación que tiene su hermana con ella a través de Facebook, mi hija le confiesa que ese hombre la obligó a mantener intimidad. Por eso su cuello está rojo con moretones”, menciona.

La menor, por su parte, acusa a su familia de maltratarla y podría pasar a residir en un albergue. De momento se encuentra en la Dirección de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú (DIRINCRI) de Los Olivos, señala su madre.

“Tengo miedo de que él quede libre. Lo único que yo pediría es que si me pueden apoyar con un abogado, yo no tengo suficiente recursos, tengo cuatro pequeños. Que se pongan un pedacito en mi lugar, que me apoyen, imagina cuánto me duele ver a mi hija distinta, diferente”, dice Alicia. El número para contactarla es 921 724 853.

La violencia contra las mujeres aumentó en el Perú tras el inicio de la pandemia, según la Defensoría del Pueblo. Hasta julio de 2020, la institución registró unas 915 denuncias de desaparecidas durante la cuarentena, de las cuales el 70% eran de niñas y adolescentes.

Parte policial