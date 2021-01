LES PIDIÓ CALMA. Pilar Mazzetti se mostró bastante incómoda con la actitud de un periodista que la cuestionó por no hablar sobre el precio al que el gobierno peruano adquirió las vacunas contra COVID-19. La ministra le pidió calma al reportero que continuó interpelándola. La funcionaria pública no soportó que no le hiciera caso y optó por abandonar la conferencia de prensa.

Pilar Mazzetti sostuvo una tensa conversación con un periodista que le alzó la voz. “Por favor mantengamos el orden y el tiempo”, indicó el reportero. La ministra le pidió que tome asiento y que se calme.

El periodista de Willax continúo cuestionándola. “Usted habló que el medio millón de dosis que van a traer es para policías y médicos, también para miembros de mesa ¿Usted cree que nos va alcanzar? ¿Por qué no dice la verdad de los precios?”, mencionó el reportero.

La ministra le dijo que iba a responder sólo una de sus preguntas. “Una sola pregunta gracias, les voy a agradecer que en estas reuniones mantengamos todos la calma, ya la situación está bastante tensa para todos. Si van a seguir interviniendo me levantó y me voy”, expresó Pilar Mazetti.

La ministra fue interrumpida de nuevo y cumplió con su amenaza de retirarse de la conferencia. Como se recuerda, Pilar Mazzetti convocó esta reunión para anunciar que la nueva cepa de Covid-19 proveniente de Reino Unido ya está en el Perú. Según indicó, la primera contagiada es una ciudadana peruana residente en Lima, que estuvo en una reunión familiar en días previos a la Navidad.

Pilar Mazetti se molesta y se va de conferencia de prensa por insistencia de periodista - TROME