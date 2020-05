Por: Jorge Salazar

Una clarinada de alerta dieron varios especialistas sobre la supuesta meseta que, según el presidente Martín Vizcarra, ya se alcanzó en el Perú. La propia jefa del Comando Covid-19, Pilar Mazzetti, advirtió que este periodo ‘no significa que debemos bajar la guardia, sino, al contrario, ser más cuidadosos y estar alertas’.

La exministra de Salud afirmó que el virus es cambiante y se deben adoptar todas las medidas para evitar que se siga propagando. Puso como ejemplo el caso de Chile, donde se llegó al pico de contagios, pero luego se tuvo que declarar nuevamente la cuarentena estricta debido a un nuevo repunte de casos al relajarse las medidas. Las cifras confirmaron ayer la tendencia. Se registraron 80 mil 604 contagiados y 2 mil 267 fallecidos.

El incremento de casos en un día fue de 4 mil 298, índice superior al del miércoles (4 mil 247). En cuanto al incremento de fallecidos sí hubo un leve declive, pues hubo 98 más, frente a los 112 registrados el día anterior.

De otro lado, 6 mil 941 se encuentran hospitalizados, mientras que los recuperados son 25 mil 151. El mismo criterio de Mazzetti tuvieron varios especialistas. El exministro de Salud, Abel Salinas, afirmó que debemos tomar las cifras con mucha cautela. “Cuidado con los promedios que pueden esconder algunos extremos”, manifestó.

También expresó su preocupación por lo que está pasando en Loreto, donde la mortalidad está por encima del 10%, cuando a nivel nacional es de 2.8%.

Por su parte, el doctor Ciro Maguiña, miembro del Colegio Médico del Perú (CMP), precisó que la cuarentena en Lima y Callao debería focalizarse en los diez distritos con más casos de coronavirus.

“Tiene que hacerse sí o sí porque se puede venir un rebrote en las siguientes semanas. Sería peligroso no aplicar los cercos comunitarios… No hay que bajar la guardia, aún no se ha ganado la batalla”, acotó.

En tanto, el premier Vicente Zeballos sostuvo: “Hacemos nuestro mejor esfuerzo y en el mensaje que dio el presidente no hay ningún ánimo populista de motivar una falsa tranquilidad… Se habla en base a documentación médico-científica que da el Ministerio de Salud (Minsa)”.

