Por: Óscar Torres

Han pasado más de 90 días de la cuarentena y mucha gente tiene dudas. Por tal motivo conversamos con la jefa del Comando Covid-19 en nuestro país, doctora Pilar Mazzetti , quien nos atendió por videollamada con mascarilla puesta.

Doctora Mazzetti, la gente ya rompió la cuarentena y usted dijo que iban a ser semanas difíciles. ¿Qué va a pasar?

Estamos viviendo las semanas difíciles, por momentos se nos congestionan los establecimientos y eso hace que para nosotros, profesionales de la salud, sea muy difícil atender a todas las personas que nos necesitan. Mire que la demanda está entre el 300% y 400%.

El presidente ha declarado que la tasa de contagios está bajando, pero las cifras dicen lo contrario. ¿Cómo se puede explicar eso?

Habría que entender qué dice una persona y qué ve otra persona. El presidente se ha referido al hecho de que efectivamente hemos visto que en algunas de las curvas hay una tendencia en ponerse horizontal. Inclusive, los últimos días se ve bajando. Otra cosa es el cuadro clínico que tiene hasta 15 días después. Todos esperamos que en las siguientes semanas podamos ver el efecto de la curva que va cambiando.

El doctor Bustamente me dijo la semana pasada que con esta enfermedad vamos a tener que convivir un buen tiempo, ¿es así?

Efectivamente. He dicho en varios momentos que el Covid vino para quedarse. Tenemos algunas alternativas. Habrá vacuna y nos volvemos resistentes. La otra alternativa: nos enfermamos todos y tenemos un desastre. Además, está el cortar la transmisión del virus. Yo tengo el virus y no te lo paso a ti. Si el virus se queda conmigo, se acaba.

Los especialistas dicen que la vacuna saldría en dos años, ¿cree lo mismo?

Mi experiencia personal de génesis de vacunas siempre ha sido varios años. Tanta gente ahora está trabajando porque para otras vacunas no ha sido así. Tengo la esperanza de que sea por lo menos un año. Sin pretender ser alarmistas,

¿Cuál es el peor escenario que podríamos tener en el mes de julio?

Que todos salgamos sin tomar precauciones y que nos contagiemos aquellos que no hemos estado contagiados, y tengamos un rebrote en unas cuantas semanas. No va a pasar de inmediato. Recuerden el espacio.

Dada la idiosincracia de los peruanos y por la informalidad mucha gente no se va a cuidar y se va a aglomerar en diversos lugares. ¿Qué les diría?

Nuestra vida es sagrada. La vida de nuestra familia es sagrada. Pensemos en nosotros, pero también en los otros. El día del padre, nuestro papá generalmente es una persona mayor, llevarle el virus a nuestro padre, qué mal nos sentiríamos.

Como médico, ¿qué piensa de que las clínicas estén cobrando entre 300 mil y 400 mil soles por un paciente internado por coronavirus?

Cada uno de los establecimientos de salud tiene sus casos. Yo creo que la solución para nuestro país es un sistema único de Salud en donde todos tengamos las mismas opciones de tratamiento. Y si alguien quiere tener una característica de su tratamiento diferente, no sé, un sitio más cómodo, que puede pagarlo porque todos somos libres de hacerlo…

¿El Estado puede hacer algo en estos casos o no?

A como están hechas nuestras normas legales, no es posible...

(Foto: Hugo Curotto)

ITALIA

¿Qué sensación le produce que hayamos superado a Italia en contagios?

A mí no me preocupan tanto esas cosas porque desde el punto de vista de la salud pública, cada país es diferente. Cada realidad es diferente. Nosotros tenemos nuestra relidad. Tenemos un país tremendamente heterogéneo. Tenemos un sistema de Salud muy debilitado. En el escenario que nos toca vivir hemos hecho y estamos haciendo el mejor esfuerzo posible.

Algunos especialistas consideran que la estrategia del gobierno ha fracasado. ¿Qué les respondería?

Yo diría que hemos iniciado una estrategia. La hemos iniciado rápido y bien. Hemos mantenido esa estrategia y también ha ido bien. Y en la tercera parte, cuando se ha querido seguir manteniendo la mejor estrategia a nivel mundial, que es la contención, esto no ha funcionado porque no nos hemos alineado todos.

Members of the Red Cross are seen at the Ciudad Bolivar neighborhood, one of the areas with more COVID-19 cases in Bogota, on June 17 , 2020. - Bogota is on alert for the high occupation of intensive care units amid the new coronavirus pandemic. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

FOCALIZADA

¿Coincide con la doctora Patricia García en que ahora se va a venir una cuarentena focalizada y por regiones?

La decisión que se tome está muy por encima de nosotros, es una decisión compleja que incluye aspectos económicos, sociales y demás. Como personal de la salud, donde fuese posible sería una buena opción que se haga una cuarentena focalizada. No siempre es posible. Por darles una idea de Lima, ¿dónde está la mayor cantidad de casos? En San Juan de Lurigancho. ¿Podríamos cercarlo? No podríamos porque las personas tienen que entrar y salir.

Con la segunda fase de la reactivación económica, ¿podría generarse una segunda ola de contagios?

Podría suceder si no lo hacemos con el debido cuidado. Si todo el mundo toma las precauciones podría tenerse un mínimo rebrote de contagios o no tenerse contagios.

¿Cuál es la mejor manera de protegernos en estos momentos?

¡¡¡No contagiarnos!!! Traducido al castellano, distancia social, la partícula viral va a estar ingresando por el ojo, la conjuntiva, la mucosa nasal, la mucosa oral. Por consiguiente, el virus es una partícula. Lavarme las manos con agua y jabón, y en 20 segundos sale despedida la partícula de mis manos. Aún en la mascarilla hecha en forma casera, artesanal o de tela, hay evidencias de que te sirve de barrera.

¿De qué depende que este virus sea agresivo con algunas personas y con otras no?

El virus es el mismo, la persona es diferente. Algunas personas tenemos muchos receptores para un virus… Segundo, el virus se prende al receptor y mis linfocitos pueden ser glóbulos blancos (defienden a nuestro cuerpo) más o menos hábiles para atacarlo, es muy variable eso. Tengo linfocitos que atacan rápidamente al virus.

Es decir, en ‘cristiano’ ¿quien está mejor alimentado, quien está más fuerte, es quien va a tener mayores posibilidades de sobrevivir a este coronavirus?

En general y la palabra que usas está muy bien: alimentado. Porque comer, podemos comer muchas cosas. El que está mejor alimentado genera mejores sistemas de defensa. El que hace actividad física activa una serie de cosas que tienen que ver con las defensas y también está mejor el que está de mejor ánimo. Hasta el ánimo nos permite activar la mejor defensa. Y particularmente las personas que tienen otras enfermedades bien controladas.

¿Qué piensa cuando la gente en la calle dice que usted es quien debería ser ministra de Salud?

(Risas) Yo sé que muchas personas piensan cosas por el estilo, pero es un poco así en nuestro medio. Buscamos personas que pudieran ocupar cargos y demás. Nosotros ya tenemos un ministro de Salud que es el doctor Víctor (Zamora). Cualquier otra persona que ocupe el cargo, quien quiera que sea, en algún momento, igual que Víctor, va a hacer su mejor esfuerzo.

Nosotros la hemos visto a usted en todos sus estados anímicos: férrea, realista, conmovida, un poco triste, cabizbaja. Hoy ¿cómo está Pilar Mazzetti?

Para empezar, mucho cansancio ciertamente. Creo que todos estamos cansados, también como muchos trabajadores de Salud. Para nosotros es muy duro. Estamos hechos para luchar por los pacientes. No estamos hechos para entrar a la guardia y se nos muera 1,2,3,4,5,6, es abrumador para el enfermero, para el técnico. Estamos tristes y yo también.

¿Cuándo ha sido la última vez que ha llorado al ver morir a pacientes con coronavirus?

Hará 15 días falleció el papá de un colega. Su papá falleció y el colega siguió trabajando a pesar del dolor y ese es un mérito tremendo. No solo siguió trabajando. Movió a su gente.

¿Qué es lo que usted siente cuando ve gente morir por falta de oxígeno, en la calle o en sus casas?

Hay mucha rabia, mucha mucha rabia por todas las cosas que no hemos hecho antes. Nuestro país es tan complejo y no nos fijamos mucho en lo puede venir. No nos proyectamos a futuro. Y eso me da rabia y la impotencia de no poder hacer nada. Cuando he visto en las imágenes que han proyectado en la televisión un policía en la calle, tirado y no poder hacer nada… De lo más desesperante realmente.

Muchas gracias doctora Mazzetti, y ¿para cuándo cree que nos libraremos de este mal?

Nos vamos a librar de este mal cuando nosotros mismos nos comportemos de la nueva forma. Nos vamos a librar de este mal cuando no le permitamos al virus que pase de una persona a otra. Yo creo que ese va a ser el momento. Muchas gracias.