NO HAY CASOS EN EL PERÚ. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se refirió este martes a la llegada de la nueva cepa de Covid-19 al país, que viene siendo frenada por la cuarentena obligatoria para todos los pasajeros que arriben a nuestro territorio, así como la exigencia de una prueba molecular.

“Hasta ahora, que hayamos encontrado una mutación como la inglesa o la sudafricana, no la hemos encontrado hasta ahora, pero eso no quiere decir que no la encontremos porque ya está en Chile. Esto hace que fácilmente pueda estar en otros lugares y es muy infecciosa esta variante, entonces nosotros tenemos que pensar que la vamos a tener en el país”, indicó la titular de la cartera.

Asimismo aseguró que si una persona con la variante del coronavirus que tenemos actualmente en el Perú puede infectar a otras tres, la nueva cepa podría contagiar a seis o siete individuos. En ese sentido, instó a la ciudadanía a seguir respetando las normas como el uso de mascarillas, el lavado de manos, la distancia física y la circulación de aire en espacios abiertos.

Por otro lado, informó que en nuestro país antes habían 16 establecimientos a nivel nacional para detectar nuevas cepas de Covid-19, pero con la alerta mundial por las mutaciones de Reino Unido y Sudáfrica, se ha ampliado a 40 centros que toman muestras. “Estamos hablando en particular de las fronteras, el aeropuerto, la costa norte y algunas ciudades al interior del país”, agregó.

TROME - Mazzetti informa que nueva cepa de coronavirus aún no ha llegado al Perú