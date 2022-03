Cristian José Romano Ledezma, ciudadano de nacionalidad venezolana y acusado de ultrajar y quemar a una menor de 11 años al interior de su vivienda, en el asentamiento humano “Los Polvorines”, en distrito 26 de Octubre (Piura), afrontará la investigación en libertad luego de un fallo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Piura, informó el noticiero América Noticias.

Familiares de la adolescente llegaron hasta los exteriores de la sede judicial para protestar contra la decisión que dispone la libertad del denunciado de 24 años. “Basta de impunidad”, “No más violencia Ni Una Menos”, “Cárcel al culpable”, “A las niñas no se toca, no se viola, no se las mata”, son algunos de los carteles que llevaron los manifestantes.

El matinal indicó que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Piura declaró infundado el pedido de prisión preventiva por 9 meses, solicitado por la Fiscalía, y dispuso comparecencia con restricciones contra ciudadano extranjero debido a falta de pruebas y al pago de una caución a la víctima. Es decir, él será procesado en libertad.

Según la madre, la menor de 11 años sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo y aún permanece internada en el hospital. La progenitora acusó a su cuñado de violar y luego prenderle fuego a su hija, el pasado 10 de marzo.

“Aquí hay una mano negra, hay un gato encerrado y aquí sea familiar o amigo tendrán que caer los responsables. La ley tiene que ser justa. Por favor que se haga justicia”, comentó una familiar de la progenitora de la adolescente.

“Pido que pongan cartas en el asunto. Ese hombre puede fugar del país. Qué han estado esperando, que maten a mi niña. Que haya un video para que lo puedan culpar. La niña lo señala a él directamente”, dijo uno de los familiares de la menor.

América Noticias detalló que el Ministerio Público incluyó en la investigación a la madre, la tía y abuela de la menor agraviada. Los familiares denunciaron que el lugar del ataque habría sido manipulado.

Ante la decisión del Poder Judicial, la Fiscalía presentó un recurso de apelación a la decisión del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Romano Ledezma, quien fue capturado por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, es acusado del delito de feminicidio en grado de tentativa y tocamientos indebidos.