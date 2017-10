Piura: Embarazada fue agredida en el rostro y vientre por su vecino [VIDEO]

Un nuevo caso de violencia a la mujer. María Curay Ipanaqué, una gestante de cinco meses denunció que viene siendo atacada constantemente por su vecino identificado como Óscar Viera Viera. El hecho ocurrió en Piura.



Según RPP, las agresiones se habrían iniciado luego de que la mujer y su hermano le increparan a su vecino por miccionar en la vía pública. Curay Ipanaqué contó que todo empezó en el mes de julio tras reprocharle su mala conducta al sujeto.



Óscar Viera no tomó a bien los reclamos, y a raíz de eso, ha venido amenazando a la embarazada. Esta vez, llegó a la agresión física. La última se registró el fin de semana.



Según la denunciante, Óscar Viera la habría agredido en el rostro y no solo eso, le habría pateado en el vientre.



María Curay contó que esta no es la primera vez que denuncia a su vecino en la comisaria. Antes lo hizo, pero el caso aún no llega a la fiscalía de Piura. Incluso, señaló que el sujeto presume que tiene contactos y que no será intervenido por ningún motivo.