Madre de presunto delincuente abatido por la agente lo defiende entre lágrimas: "Que no liberen al policía"

Rompió su silencio. La madre de Juan Carlos Ramírez (19) se pronunció luego de la muerte de su hijo, quien fue baleado por el suboficial de la PNP Elvis Miranda mientras huía luego de, aparentemente, haberle robado a un comerciante de Piura.

Según la versión de la Policía, Elvis Miranda llegó hasta la zona de Piura alertado por un comerciante quien denunció que unos delincuentes le habían robado 300 soles. Aunque los efectivos lograron capturar a dos de los presuntos ladrones, Juan Carlos Ramírez logró escapar.

Elvis Miranda persiguió al presunto delincuente pero este no se detuvo. Es en ese momento que se habría desatado una balacera que terminó con la vida de Juan Carlos Ramírez. Tras el hecho, vecinos de la zona de Piura y allegados al fallecido atacaron la comisaría.

Elvis Miranda fue detenido inmediatamente y más tarde, se le dictó siete meses de prisión preventiva por homicidio. Tras la medida, la Policía Nacional y el ministro del Interior se pronunciaron y aseguraron que no descansarán hasta verlo en libertad.

Por su parte, la madre de Juan Carlos Ramírez negó que su hijo haya robado y aseguró que no disparó y que no portaba ningún arma. "Yo no quiero que el policía, como es policía, compre a los periodistas (...) Yo no estoy comprando a nadie. Yo soy pobre", dijo entre lágrimas para el medio La Hora.

Asimismo aseguró que aunque su hijo tiene antecedentes, no es un delincuente. "Mi hijo ha estado en el servicio (Ejército), por favor, ha salido el día sábado a las 6 de la tarde", dijo la desconsolada mujer.

"Que se haga justicia. Que no liberen al policía. Quiero que lo dejen descansar en paz", exigió la anciana entre lágrimas. Por otro lado, sus vecinos le brindaron apoyo y ratificaron su versión de los hechos.

Ellos aseguraron que Juan Carlos Ramírez no tenía un arma de fuego y que, tal y como comprobaron las pericias, no disparó ya que no presentaba pólvora en las manos. Asimismo, negaron que haya habido una balacera y aseguraron que fue Elvis Miranda quien disparó en tres o cuatro oportunidades.

"El policía ha disparado tres tiros al aire y él (Juan Carlos Ramírez) ha dicho 'ya perdí' y ha abierto sus brazos", contó la madre del presunto delincuente abatido por Elvis Miranda. En ese sentido, aseguró que un menor vio la escena pero que teme a declarar.

Finalmente, la madre de Juan Carlos Ramírez negó que su hijo haya asaltado al comerciante que más tarde lo reconoció como su atacante. Según la mujer, el presunto delincuente venía de la piscina cuando fue abatido por Elvis Miranda.