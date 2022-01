INSÓLITO. La Corte Superior de Justicia de Piura admitió una acción de amparo contra Facebook y su fundador Mark Zuckerberg. La demanda fue presentada por el abogado Juan Mejía, quien –según la acción- considera que la mencionada red social vulneró su libertad de expresión.

Ante ello, el Cuarto Juzgado Civil determinó que Mark Zuckerberg sea citado de manera virtual para el día 17 de junio de este año a las 10 a. m.

Juzgado de Piura admite acción de amparo contra Mark Zuckerberg de Facebook. Foto: Captura

¿Qué pasó con Juan Mejía en Facebook?

El mismo Juan Mejía contó que decidió interponer una medida de amparo debido a que Facebook le canceló su cuenta personal por 45 días debido a que compartió información , que la plataforma considera falsa, sobre el origen del coronavirus o COVID-19.

Además, el abogado peruano, que sería el primer ciudadano de Latinoamérica en llevar a Zuckerberg a los tribunales, exige que Facebook le pague una indemnización de $300 000 por considerar que se vulneró su derecho.

“Facebook a ser un medio de comunicación privado no puedo violentar los derechos de las personas. Si tu sacas una opinión con la que no está de acuerdo el señor Mark Zuckerberg, simplemente te bloquean la cuenta. Eso no es lo correcto ni lo legal. Llevaré este caso hasta instancias internacionales si es que no me dan la razón acá” , manifestó al portal Walac.