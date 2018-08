Indignante. Las cámaras de seguridad de la municipalidad provincial de Paita, en la región Piura, captaron a una pareja manteniendo relaciones sexuales a pocos metros de la Basílica de La Merced. La policía intervino a los lujuriosos amantes por falta contra el pudor.



Las videocámaras sorprendieron a Ágapo Periche Gómez (44) y Socorro Querevalú Santiago (36) teniendo sexo a plena luz del día, sin importarles las mujeres y niñas que a esa hora ingresaban al recinto religioso.



Eran las 8:10 de la mañana cuando al lugar llegaron los agentes de serenazgo y la pareja al verse descubierta intentó huir subiéndose rápidamente la ropa, pero se les detuvo.



Ambas personas fueron llevadas a la comisaría de Paita, región Piura, donde serán investigadas por el presunto delito contra la libertad - ofensa al pudor público y exhibiciones y publicaciones obscenas.

Pareja fue capturada cuando tenía sexo frente a una iglesia. (Video: Trome.pe)

El pasado 11 de junio, las mismas cámaras de seguridad de Piura sorprendieron a otra pareja teniendo sexo en el mismo lugar, pero con un bebé en brazos, y no se les intervino.



"Que los castiguen. Es una falta de respeto a los vecinos, pero sobre todo a la fe religiosa. No es la primera vez. No sé qué les atrae tener sexo frente el santuario de la virgen", dijo enojada un ama de casa piurana.