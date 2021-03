El periodista de investigación y autor de ‘Plata como cancha’, Christopher Acosta, informó este lunes que el candidato a la presidencia por el partido ‘Alianza para el progreso’, César Acuña, lo demandó ante Indecopi por usar su famosa frase.

En conversación con Trome.pe, Acosta calificó como un ‘intento de censura’ que César Acuña exija que su libro sea retirado de todas las librerías del país. César Acuña, dice Christoper Acosta, “ha encontrado en el título del libro un supuesto derecho que lo asiste, que no es así, para censurar una publicación”.

Christopher, ¿la frase ‘Plata como cancha’ estaba registrada?

Lo que ocurre es esto. El tema ya lo ha revisado el estudio de abogados de la editorial Penguin Random (empresa que publicó el libro). César Acuña tiene registrado ‘Plata como cancha’ ante Indecopi en el rubro ‘publicidad’. Pero ante Indecopi tienes que registrar en algún rubro específico o en varios. Él ha registrado ‘Plata como cancha’, asociada a su imagen, en el rubro ‘publicidad’. No lo tiene registrado en el rubro ‘publicaciones’. Esta denuncia no es otra cosa que un intento de censura. Lo que él no quiere es que el libro se siga difundiendo.

¿Legalmente, cómo van a proceder ustedes?

El estudio de abogados con el que trabaja la editorial va a tomar cartas en el asunto. Por supuesto que vamos a defender nuestro derecho de que el libro se siga llamando ‘Plata como cancha’, porque ya se hicieron todos los análisis respectivos y no estamos vulnerando ningún derecho de autor. A mí, como escritor y periodista, me parece inaudito que un político que -ha vulnerado constantemente los derechos de autor- ahora recurra a ello para intentar censurar un libro. Es algo inverosímil, nunca antes visto en el país, parece una ironía completa lo que está haciendo el señor Acuña.

¿Que César Acuña pida que se retire tu investigación de las librerías qué significa?

No significa otra cosa que el señor Acuña sabe que no puede quejar ni demandar el contenido del libro, que es una investigación periodística completamente verificada. Al no poder hacer esto, opta por buscar no en el fondo, sino en la forma. Y ha encontrado en el título del libro un supuesto derecho que lo asiste, que no es así, para censurar una publicación.

'Plata como cancha', el libro que revela el modus operandi de César Acuña para evitar la justicia

¿Los libros seguirán a la venta?

Sí. Y estoy seguro que con este intento de censura, el señor Acuña no va hacer otra cosa que gatillar el interés de los peruanos en adquirir los libros. La editorial no va a cambiar el título del libro y vamos a pelear nuestro derecho para que el libro se siga llamando como se llama.

Lo que hace en realidad es poner más luces sobre el libro...

Por supuesto, lo que va a ocurrir es lo que siempre ocurre cuando un poderoso intenta censurar algo: despertar mayor interés de la gente por la publicación. Ya por redes sociales hay mucha gente que está señalando que irá a comprar el libro porque le causa curiosidad saber por qué el señor Acuña no quiere que este libro se lea.

Sabiendo cómo actúa César Acuña, ¿no ha intentado ‘arreglar’ contigo?

Mira, de pronto me he sentido un personaje más de mi libro. De pronto me he sentido una de esas personas con las que Acuña suele negociar y silenciar en bien de su imagen y eso no hace más que confirmar, en carne propia para mí, el actuar de este señor. Nosotros no haremos ninguna conciliación, vamos a pelear para que el libro se siga llamando como se llama.

¿Cuántos libros se han vendido?

El libro en solo un mes ya va por su cuarta edición. Como autor estoy muy contento con la recepción del público y los quiero seguir invitando a leer ‘Plata como cancha’, que es un investigación periodística que está ahora a puertas de ser censurada por un político que se sabe poderoso y que se sabe con plata como cancha y cree que por eso los peruanos no tienen derecho de conocer los secretos más íntimos de su vida.

¿Directamente has recibido amenazas?

No he recibido amenazas. Por redes sociales algunos seguidores o trolls del señor Acuña, que no faltan. Pero ninguna demanda me parece más grave que la que acabamos de sufrir. Porque esto es una amenaza. César Acuña está amenazando, no solamente mi derecho a la libertad de expresión como periodista, le está advirtiendo al país que cualquier persona que ose meterse con él, que ose investigarlo a él, o a su empresa, o a su familia o fortuna, se va a chocar con una maquinaria legal aplastante.

