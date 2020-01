El sol quema con más fuerza y la playa ‘Agua Dulce’, en Chorrillos, es la elegida por cientos de bañistas para pasar un día en familia. Trome visitó el concurrido balneario y comprobó que lo más vendido fue la ‘leche de tigre’, que incluso le ganó el ‘rompe colchón’ venezolano.

Hasta ciudadanos venezolanos decidieron vender ‘leche de tigre’. “Vine al Perú por la crisis y acá estoy, ahora trabajo vendiendo para un señor que prepara ‘leche de tigre’. Es un potaje muy rico y vendo entre 60 y 70 porciones al día”, expresó Gabriel, de 22 años, del país del llano.

La porción de ‘leche de tigre’ cuesta entre 5 y 10 soles.

En otro sector de la playa, el caraqueño Héctor Serrano (30) ofrece el famoso ‘rompe colchón’, plato típico de Venezuela, que es a base de mariscos, langostino, vinagreta y sal. “La ‘leche de tigre’ es deliciosa, pero el ‘rompe colchón’ es más fuerte, es su competencia y es para la gente que anda con resaca”, indicó.

REY DEL TATUAJE

A unos metros, el también venezolano Daniel Valdez, más conocido como el ‘Rey del Tattoo en Agua Dulce’, nos cuenta que ya trajo a su familia de Maracaibo, gracias a su negocio de tatuaje playero.

“Hago tatuajes con aerógrafo desde el verano pasado y ya me hice conocido, acá me encuentran. Los hago desde 5 soles el más pequeño, y los fines de semana entre 70 y 80 personas se tatúan. A la gente le gusta porque es algo pasajero, no son permanentes y a los cinco días se borran”, dijo Daniel.

En tanto, los hermanos Edgardo y Carlos, de 15 y 17 años, recién llegados de Mérida, no tuvieron mejor idea que vender marcianos de fruta que ellos mismos elaboran. “Nos levantamos temprano con nuestra madre y los preparamos, son productos bien hechos y limpios”, señalaron. (Jimmy Hernández)

SEPA QUE…

Los platos de arroz con pollo, arroz chaufa y escabeche de pollo también son solicitados por los veraneantes.

El paseo por el mar chorrillano en botes para las familias cuesta desde 8 soles.hEs lo más pedido y le ganó al ‘rompe colchón’ venezolano