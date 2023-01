Tras la ardua y feliz jornada de entrega de regalos por Navidad, ‘Papá Noel’ también necesita tomar un descanso. ¿ Pero cómo se relajará aprovechando el verano? En esta nota Trome le muestra cómo ‘Tayta Noel’, con tabla de surf y cambiando su traje polar por uno de verano, se divirtió y alegró a muchos en la Costa Verde.

“Allá, donde vivo, no hay sol, por eso me quedo unos días en esta bella ciudad. Me encanta el mar, el murmullo de las olas, el cebiche y la raspadilla dulce de colore s”, dijo Marco Antonio Gutiérrez, el ‘Tayta Noel’, a Trome.

¿Cómo se relaja Papá Noel peruano en el verano?

Dejó descansando a sus renos y con short, camisa manga corta, sandalias, lentes y toalla, su paso por playas de Miraflores, Barranco y Chorrillos no fue desapercibido.

“Es que mi cabello, barba y barriga son naturales. Uso lentes para protegerme del sol, cambié mis botas por sandalias y mi traje polar por uno veraniego, pero mi gorrito con borla no lo dejo . Siempre con la rojibanca: los colores de Santa (Claus) ¡Jjo,jo,jo”, dijo a Trome.

Todos disfrutan un día playero. Mira dónde y cómo se relaja este querido personaje peruano en verano. (Entrevista: Isabel Medina / Fotos: Alan Ramírez / Trome)

Tayta Noel se animó a aprender ‘tabla’

Al ver a Tayta Noel en la playa, no solo los niños se alegraron y lo abrazaron sino también adultos bañistas y surfistas le pidieron ‘selfie’.

“El profesor de tabla, muy amable, me enseñó cómo pararme para surfear. No fue sencillo con mi edad y mi peso , pero recordé a Mulanovich (Sofía) y cargué mi tabla para entrar al mar. No me fue excelente porque soy hombre de nieve, hielo y tierra firme, pero practicando creo que puedo dominar las olas así como en los aires domino mi trineo, ¡jo.jo.jo!”.

‘Me gusta la playa y ver felices a los niños’

Tayta Noel también expresó que le gusta mucho la playa, la puesta de sol y ver felices especialmente a los niños, niñas y adolescentes.

“Jugué con ellos. probé heladitos, raspadilla y leche de tigre con trocitos de pescado, pota, limón, choclo y canchita: muy rico”, nos dijo este personaje que es profesor y no deja de promover los valores dentro y fuera de las aulas.

Sepa que:

Tayta Noel es profesor del curso de matemáticas, en un colegio de Jesús María.

en un colegio de Jesús María. Para la playa aconseja: ir temprano, no olvidar lentes de sol y bloqueador y mantener limpios la arena y el mar. “La basurita échenla en los tachos o llévenla a casa para poder desecharla”.

Con su traje veraniego, duendes, cantante y saxofonista también alegró a muchos en el boulevar de Asia.

Realiza sorpresas, videos y saludos para las familias todo el año.

