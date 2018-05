Plaza Norte responde a denuncia de maltrato animal en 'La Granjita' de centro comercial | VIDEO | FOTOS

El centro comercial Plaza Norte respondió a la denuncia de un supuesto maltrato animal que hizo una madre de familia que acudió a 'La Granjita' junto a su hijo y se llevó tremenda sorpresa al hallar a los animalitos en un estado que, para ella, no era el adecuado.



Plaza Norte indicó que los animales, que se muestran en los videos y las fotos de la denuncia, "están llenos y descansando y no "moribundos" ni "estresados" como comenta la persona que toma el video, los animales rumiantes se echan para rumiar"

"Se menciona en el post que los pollitos son molestados dentro de las nacedoras e incubadoras y no se les permite nacer bien, eso no es cierto. La gente observa a los pollos desarrollarse sin ningún problema. No falta la gente que manipulaba las incubadoras pero esto ya se solucionó (se ha colocado protector de acrílico en el panel de control de las incubadoras)", indica Plaza Norte en su comunicado



La usuaria de Facebook denunció que en la zona de 'La Granjita' de Plaza Norte el ambiente es desolador para los animales que se encuentran en esta parte del centro comercial. "Para empezar, no hay nadie que cuide a los pobres animales. Todos están a merced de la crueldad del público que asiste a este lugar".

Plaza Norte indicó, además, que "en la Granjita del Centro comercial contamos con tres colaboradores profesionales, Ing. Zootecnista, encargada de supervisar la correcta alimentación, cuidado y manejo de los animales y del establecimiento, y dos médicos veterinarios, que velan por su salud, previniendo y curando cualquier enfermedad que se presente. También dos personas altamente calificadas para el mantenimiento de la granja, que además le tienen mucho cariño a los animales".



Agregaron que "En la Granjita estamos todo el día supervisando y revisando que todo esté conforme. Por las mañanas se realiza la limpieza general, la programación diaria y la revisión de los animales. El suministro de alimento se da tres veces al día y tienen bebederos de agua automáticos, teniendo una adecuada y fresca alimentación diaria".