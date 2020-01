Un joven trabajador del supermercado Plaza Vea denunció que perdió los dedos de la mano derecha porque fue obligado a manipular una máquina para cortar carne, para la cual no había sido capacitado, según manifestaron sus familiares en un reportaje para el noticiero 24 Horas de Panamericana Televisión.

Alí Benítez de los Santos fue llevado al hospital Edgardo Rebaliati de EsSalud, luego de media hora de ocurrido el accidente laboral, agregaron sus familiares. Ellos aseguraron que Plaza Vea solo se procuró en enviar un psicólogo y no corrió con los gastos médicos.

Según dijeron, incluso tuvo que utilizar este artefacto cuando su hora de labores ya había terminado, porque su superior así se lo ordenó.

Una vez sucedido el accidente, Alí quiso comunicarse con sus familiares, pero no le habrían permitido utilizar su celular, además, sus dedos no podrán serle reimplantados porque no recibió la atención médica a tiempo.

PLAZA VEA RESPONDE

Al respecto, Plaza Vea emitió un comunicado indicando que el joven trabajador si contaba con la preparación para el uso de la máquina para cortar carnes, además, afirmaron que sí están corriendo con los gastos médicos para la rehabilitación de Ali Benítez y así pueda retomar sus labores, cuando se recupere.

Además de llevar su labor como trabajador de Plaza Vea, Alí Benítez de los Santos es un destacado competidor de taekwondo, incluso ganó una medalla en una competición panamericana.

El sueño de Ali era continuar con su carrera como deportista y abrir una academia para transmitirle a los más jóvenes sus conocimientos de este arte marcial.