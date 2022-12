El próximo sábado 17 y domingo 18 tendrá lugar el evento “Plus Size Moda Perú”, el cual estará dedicado a exhibir ropa de tendencia para el público de talla grande. La cita será en el Colegio Melitón Carbajal de Lince y el ingreso será gratuito para los interesados.

Lo que inició como una mala experiencia de compra, terminó gestando un exitoso evento de moda enfocado en el público de talla grande. La idea partió de Lisset Guadalupe y Gina Zorrilla, dos amigas que hicieron realidad este evento, considerado el más importante del rubro de tallas completas, haciendo de este encuentro un éxito cada año, donde van a poder vivir una experiencia con las nuevas tendencias y con un sólido mensaje de aceptación y empoderamiento.

“Más allá de esto, siempre damos el mensaje de autoestima, estamos en contra del bullying o maltrato en una sociedad donde importa el físico y no hay tolerancia ni respeto, pues la talla es un número y no determina tu destino”, aseguró Lissette inicialmente. En tanto, Gina destaca que “la intención no es promover la obesidad, sino el de la aceptación y la comodidad al vestir, el sentirte bien contigo misma luciendo tu estilo y tu talla”.

La feria va dirigida tanto a mujeres como a hombres, pues encontrarán más de sesenta stands especializado en jeans, blusas, vestidos formales y de fiesta, pantalones, zapatos, ropa deportiva, accesorios, joyería, lencería, casacas, ropa de playa, entre otros puestos de comida, postres y bebidas. Además del show de rock en español, demostración de talentos, pasarela a cargo de algunas marcas participantes, stand up comedy, subastas y sorteos.

Este evento que lleva el eslogan “tu talla, tu estilo”, ha sido preparado con mucha empatía y es de ingreso libre, el encuentro es en el Colegio Melitón Carbajal (Av. Prolongación Iquitos 2001) de Lince. El horario de atención del sábado 17 será de 11am a 9pm; y del domingo 18, de 10 am a 8pm. Habrá estacionamiento para autos.

¿Cómo nació Plus Size Moda Perú?

Todo este despliegue fue basado en la experiencia de Gina, que es talla grande y no encontraba ropa que le quedara bien. Una vez compró por internet y lo que llegó no le quedaba, eso fue la hecatombe para querer emprender algo en este segmento. “Era increíble que aún teniendo la posibilidad de comprarlo, no podía elegir lo que había en el mercado, que solo era talla estándar”, señala.

Conoció a Lissette cuando estudiaban una maestría en Administración de Negocios, entonces, se les ocurrió estudiar este mercado y la investigación arrojó que el 30% de la población peruana tenía sobrepeso, un grupo que no tenía oferta de ropa o era muy escasa. Entonces, contactaron a varias marcas del segmento para que estas tengan una vitrina de exposición en una feria, a la que llamaros Plus Size Moda, una primera feria que se realizó a inicios del 2017, cuyo éxito continúo año a año hasta que llegó la pandemia.

