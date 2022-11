Agentes de la Depincri de San Juan de Lurigancho capturaron en tiempo récord a Juan Atanasio León Páucar, quien presuntamente intentó asesinar a su hermana y su sobrina en el distrito de Ciudad de Dios, en La Libertad. Él fue intervenido en su casa ubicada en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, en SJL.

“Apareció en la puerta y aventó el balazo. Y le dije: ‘no, tío. No lo balees por favor, no lo mates a mi mamá' y en eso me ha disparado en la pierna ”, detalló Marleni León León (29) a América Noticias.

En tanto, su madre, Esmeralda León Páucar (49), también recibió varios disparos. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el detenido tendría una disputa legal con su hermana por unos terrenos en Trujillo. No se descarta que esta sería la presunta razón del ataque.

Pese a la versión de su sobrina, Juan León negó haber estado en La Libertad cuando ocurrió el ataque.

Según el citado medio, el hombre de 53 años será sometido a una prueba de absorción atómica para determinar si realizó los disparos.

El Depincri de Pacasmayo está a cargo de las investigaciones del caso.

