Cada vez son más conocidas las historias surgidas de los jugadores de Pokémon Go en el mundo entero. Este es el caso de un joven japones experto en el video juego, que conoció a su esposa, cuando salió a capturar más criaturas para su colección en Japón.



Esta es la historia del experto en Pokémon GO conocido en Twitter como Shibuya 319, quien compartió las fotos de su parte de matrimonio, el cual como no podía ser de otra manera, tuvo motivos del videojuego.



Shibuya es uno de los mejores jugadores de Pokémon Go en Japón. Según medios de Japón, es el sexto maestro Pokémon que ha ganado la medalla dorada de Kanto e integran el equipo Mystic de Tokio.



Según lo relató, salió a cazar un pokémon por las calles de Tokio un día del 2016, cuando conoció a su esposa, quien también es fan del conocido juego.



El maestro Pokémon conservó el Lapras que capturó ese día como recuerdo del día que conoció a su esposa.



Por ello, Shibuya agradeció a los creadores de este conocido juego ya que sin él, jamás se habría cruzado con quien ahora es su esposa.



En muchas ocasiones resulta curioso y hasta poco común, como las personas conocen a quien los acompañará toda la vida. En este caso fue gracias a Pokémon Go.