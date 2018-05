Polémica por castración química a violadores de menores [FOTOS]

Gran controversia causó la aprobación del proyecto de ley que sanciona con cadena perpetua y castración química a los violadores de niños y menores de 14 años. Para algunos, la medida no reduciría estos execrables delitos, pero para otros es un gran avance.



El exministro de Justicia, Gustavo Adrianzén , dijo que la castración química no evitaría nuevos casos de abuso sexual, ni sería garantía de que los violadores no reincidan.

“No es una fórmula mágica por medio de la cual vamos a lograr que los violadores ya no cometan más estos crímenes”, señaló.

Recordó que en los años 30 se usó esta medida, pero los violadores volvían a cometer estos delitos, “ya no con los órganos genitales, porque no los tenían, pero utilizando las manos u otros objetos”.



La activista de ‘Ni Una Menos Perú’ , Diana Chávez, calificó la propuesta como ‘populista’.

Pero César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec) consideró la medida como un avance.



HABLA URÓLOGO

Jorge Saldaña, urólogo y director de Urozen, explicó que la castración química consiste en aplicar drogas para disminuir la testosterona y producir infertilidad, pero no son suficientes para quitar el deseo sexual al varón.

SEPA QUE...

* La castración química costaría por preso 300 soles mensuales.

* La ley necesita una doble votación para ser promulgada.

* Se aplica en Estados Unidos, Polonia, Rusia, Moldavia y otros países.

