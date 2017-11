El sujeto que esta mañana agredió físicamente a una mujer a la salida de un festival de Halloween en Chorrillos, y no fue detenido pese a haber sido grabado por las cámaras de televisión en flagrancia, es buscado intensamente por la Policía.



ATV+ Noticias reportó que agentes policiales acudieron esta noche hasta el domicilio en San Juan de Lurigancho que figura en la ficha del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) de Leonardo Maximiliano Castro Whu (32) para intervenirlo.



Sin embargo, al parecer no tuvieron éxito ya que nadie los recibió y no pudieron notificar al imputado –que de acuerdo a fuentes policiales se dedicaría a la organización de eventos musicales–, está como no habido tras cometer su cobarde ataque.



Policía llega a casa de sujeto que agredió a mujer en Chorrillos

Pese a esto, la Policía ha desplegado diversos operativos para dar con el paradero del agresor y también el general PNP Víctor Rucoba, jefe de la Región Policial Lima, anunció una investigación contra los agentes que no lo intervinieron y lo dejaron en libertad.



En declaraciones a RPP, el mando policial dijo que pese a que la agraviada no presentó la denuncia correspondiente, los agentes pudieron intervenir y detener “el tiempo necesario en el que se hacen las investigaciones” al sujeto porque había flagrancia.



Como se sabe, las cámaras grabaron el preciso instante en el que Castro Whu le tiraba un manotazo en el cuello a una mujer en plena vía pública. No contento con eso, también pateó a un camarógrafo de RPP que registró su lamentable accionar.

Sujeto golpea a una mujer a la salida de un festival de Halloween

