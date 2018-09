Tremenda joyita criminal. El suboficial de tercera, Jean Pierre Maldonado Ríos de 24 años, acusado de abusar sexualmente de una venezolana fue capturado por agente policiales. Sin embargo, en un reportaje de Domingo al día se dio a conocer el amplio expediente criminal de este sujeto, quien también ha sido denunciado por otra mujer por acoso sexual y es acusado por haber violado a una adolescente de 16 años.



El caso de Jean Pierre Maldonado Ríos salió a la luz luego que una valiente venezolana denunció ante la prensa que fue víctima de abuso sexual por parte de este sujeto, quien se ganó su confianza al ofrecerle ayuda. La extranjera contó que tras la violación este indeseable tipo le siguió enviando mensajes a través de WhatsApp y en el que reconoce su delito y le dice que "él es así".

En declaraciones a ‘América Noticias’, la ciudadana venezolana indicó que Jean Pierre Maldonado Ríos la perseguía constantemente e incluso la amenazó con su arma cuando ella le reclamó por los mensajes con contenido sexual que este le enviaba.

“Él empieza a apuntarme en la cabeza y en la barriga, yo creía que era mentira, pero se puso molesto y cerró la puerta y fue cuando me habló fuerte y me dijo que me quite la ropa apuntándome con su arma”, señaló la mujer.

Tras lo sucedido una orden de detención preliminar emitida por el segundo juzgado especializado en lo penal de Villa María del Triunfo pesaba contra el agente tras la denuncia de la ciudadana venezolana. Sin embargo Jean Pierre Maldonado Ríos le pidió que retirara la denuncia porque "me estás dañando a mí y a mi hijo".

ACOSABA A OTRA MUJER



Tras la denuncia de violación, otra mujer decidió dar la cara y también denunció a Jean Pierre Maldonado Ríos por acoso sexual. Ella indicó que desde que la conoció la seguía a todos lados, le escribía al Facebook y la acosaba constantemente, por lo que lo denunció y tras hacerlo, él la amenazó con su arma.

Asimismo, indicó que el acusado, en venganza, puso otra denuncia contra la mujer por robo agravado y ella pasó un día en la comisaría de Los Olivos, enmarrocada.



Suboficial violador fue detenido esta mañana. (Video: América Noticias)

VIOLACIÓN A MENOR DE EDAD



Asimismo, Domingo al Día dio a conocer que sobre Jean Pierre Maldonado pesa otra denuncia por abuso sexual en contra de una adolescente de 16 años. Además, en 2011, pesaba sobre él otra acusación de robo agravado que fue pasado por alto al momento de postular a la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional.

El suboficial trabajaba en la comisaría de Mariátegui y fue capturado antes de ingresar a la sección de operaciones especiales de La Victoria.