Mujer intentó agredir a policía, pero terminó reducida en el piso: "A mí no me vas a golpear" | VIDEO 

No le tembló la mano. Una policía femenina redujo en el piso a una mujer que intentó agredirla tras una intervención por manejar en presunto estado de ebriedad. El hecho ocurrió en Cercado de Lima.

Todo ocurrió en la madrugada del sábado. La policía del Escuadrón de Emergencia Sur, identificada como Kathyna Blancas, le pidió a la mujer intervenida que baje del vehículo. Sin embargo, ella se resistió. En ese momento, le intenta dar un manotazo a la efectiva policial.

Al ver esto, la agente no lo tolera y, por falta de respeto a la autoridad, le dice: "A mí no me vas a golpear. Ven acá". La policía la toma fuertemente, la jala fuera del auto y la tira al piso para proceder con enmarrocarla.

Fuentes del Ministerio del Interior informaron que la intervención ocurrió a la altura de la estación 28 de Julio del Metropolitano, en Miraflores. Sin embargo, la conductora se dio a la fuga y eso desató una persecución hasta la plaza Bolognesi en Lima Cercado.

El nombre de la mujer se mantiene en reserva. Según el Twitter, el Ministerio del Interior avaló la actuación de la suboficial de tercera y recordó que hay Tolerancia Cero con quien intenta agredir a los efectivos.

“La S3 Kathyna Blancas del Escuadrón de Emergencia Sur redujo a una mujer que le dio un manotazo al resistirse a ser intervenida por conducir en estado de ebriedad. La correcta actuación de la agente cuenta con todo nuestro respaldo. ¡#ToleranciaCero con los agresores de policías!”, escribió el Mininter.