Policía que fugó a Chile tras recibir por error más de S/350 mil llegó a Perú y se mostró desafiante con sus colegas 

Patricia Angélica Ferro Dobles , la suboficial que fugó a Chile luego que se le depositara por error más de 350 mil soles en su cuenta bancaria, llegó al Perú. Rodeada de varios efectivos policiales, la agente arribó al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Patricia Angélica Ferro Dobles llegó del país vecino en calidad de detenida. Sin embargo, en todo momento se mostró prepotente y hasta desafiante con los agentes que estuvieron acompañándola. Tal y como se ve en el video, mantiene un intercambio de palabras con una de las mujeres policía que la escoltaba.

"No me toques, no me toques, no me toques", se escucha decir a Patricia Angélica Ferro Dobles. La agente le responde y los otros le piden que se calme. Una vez que llega hasta una oficina del aeropuerto, se muestra fastidiada por la cantidad de efectivos que se encontraban.

Policía llegó a Perú

En entrevista con Canal N, Juan Carlos Sotil, Director de Investigación criminal PNP, informó que la Cooperativa que le dio por error el dinero, ha presentado una denuncia. Por este proceso, la Fiscalía le dio 72 horas de prisión preliminar.

Además de ese tema, el día de mañana a más tardar se emitirá la resolución sobre si Patricia Angélica Ferro Dobles continuará perteneciendo o no a la Policía Nacional del Perú.

A la salida del aeropuerto, la suboficial no brindó ninguna declaración a los medios de prensa. Las diligencias iniciarán el día viernes 10 de mayo.