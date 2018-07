La Policía Nacional alertó que por estas fechas se incrementa la clonación de tarjetas y estafas por la modalidad del ‘cambiazo’ en cajeros automáticos, robo de claves en Internet e incluso algunas antiguas, como ‘el tumi de oro’ y ‘la cascada’.

Por ello, invocó a la población a mantenerse en alerta y tomar medidas de prevención cuando transita por la calle, recibe mensajes por e-mail o retira dinero de un cajero.

En las últimas semanas son más recurrentes las estafas por clonación de tarjetas, por lo que hay que estar alertas al retirar efectivo o si falta dinero en la cuenta.

ATENTOS



“La distracción es uno de los factores con los que juegan los delincuentes. Hay que estar muy atentos”, precisó el coronel PNP en retiro Carlos Remy Ramis , experto en Seguridad de Bancos.

En el caso del robo en cajero automático , los facinerosos aplican las siguientes modalidades:



- Skimmer: Dispositivo electrónico clonador de tarjetas, que copia la información de la banda magnética.



- Regleta: Es un trabador metálico que bloquea la salida del dinero.



- Cintillo: Lazo que evita que la tarjeta ingrese al cajero.



- Cámara de barra magnética: La instalan en la parte superior del teclado para grabar los movimientos y conocer la clave.

TOME EN CUENTA



- No entregue su tarjeta a nadie. Cubra el teclado al escribir la clave.



- No pida ni reciba ayuda de desconocidos.



- En los cajeros, la ranura por donde ingresa la tarjeta debe estar firme y sin signos de manipulación. De lo contrario, no lo use.



- Es recomendable contar con un seguro contra robos. Si se produce un movimiento extraño en su cuenta, le avisarán.



- No acepte ofrecimientos de préstamos ni premios por Internet