¡Para no creerlo! El 95% de las llamadas que recibe la Central de Emergencias 105 de la Policía Nacional, son falsas, según denunció en Reporte Semanal una de las agentes de la PNP que recepciona los pedidos de ayuda.



Según su testimonio, de las 30 mil llamadas que la Central 105 recibe cada día, nada menos que 28 500 son bromas de mal gusto. Y es que al parecer muchos desadaptados no dudan sembrar la alerta sin ningún motivo.



De los varios casos de bromas de mal gusto que presentó la agente de la Policía Nacional, uno llamó la atención. Esta vez, en lugar de inventar un accidente, robo u otra emergencia, un sujeto se atrevió a pedir un consejo de amor.



"Señorita, ¿le puedo preguntar algo? Usted que es mujer, ¿cómo hago para que la chica que me gusta me haga caso? Ya son muchas veces que he intentado y no me hace caso la chica" , se le escucha decir al sujeto.

"Estoy desesperado y usted sabe que me gusta mucho. Usted que es mujer me puede dar un consejo por favor?", dice antes de que la agente de la Policía Nacional corte la comunicación telefónica.

Según el testimonio de la denunciante, no solo la llaman para inventarse emergencias o pedir consejos de amor. Y es que según contó, muchos se comunican para gritar los goles de la selección peruana.