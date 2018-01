Hasta ahora, solo se sabe que es una mujer de aproximadamente 30 años y que, por las zapatillas caras que llevaba puestas, sería de condición acomodada. Su cadáver fue encontrado dentro de una maleta abandonada en la Variante de Pasamayo y la policía, que busca el hilo de la madeja que la lleve a resolver el extraño crimen, ya tiene algunas hipótesis.



El macabro hallazgo ocurrió el domingo 7, día de mala suerte. Una pareja de enamorados, que se tomaba fotos con el sol hundiéndose en el mar, descubrió el cuerpo en la maleta y dio parte a la policía.



El cuerpo de la mujer se encuentra en el mortuorio del hospital de Chancay, a la espera de su identificación. Hasta allí llegaron ayer familiares de la trujillana Brigitte Huiza Vásquez (23), quien salió a trabajar y no regresó. Ella está casada y tiene un hijito de cinco años.



DESCARTADAS

También llegaron parientes de la canadiense Kimberlee Susanne Kasatkin, quien desapareció el 27 de noviembre del 2016 y la policía acusó a su esposo, el médico Christopher Franz Bettocchi, de haberla asesinado.



La noticia de la mujer de la maleta llegó hasta el Cusco, desde donde se trasladaron a Chancay autoridades locales para verificar si se trata de la ecuatoriana Nathaly Salazar Ayala, quien vive en España y desapareció hace más de una semana en la ‘Ciudad Imperial’.



Por diversos indicios se ha descartado que el cadáver hallado en el kilómetro 67 de la Variante de Pasamayo pertenezca a la trujillana, la canadiense o la ecuatoriana. Se especula que se trate de una mujer que radicaba en el norte chico de Lima.



En la morgue de Chancay también se hizo presente el hijo de Segundina Chapa Papcha, una comerciante no habida en Huaral. Esta mujer desapareció en octubre pasado, por lo que el cuerpo encontrado en la maleta no sería de ella, pues tiene menos tiempo.



HOMICIDIOS

Por disposición del Ministerio Público, el caso es investigado por efectivos de la División de Homicidios, quienes trabajan en coordinación con un equipo forense que trata de reunir pistas.

Como el cuerpo se encuentra en estado de putrefacción, debido a que la muerte ocurrió por lo menos hace un mes, no se ha podido establecer su identidad.



Se conoció que se le han practicado exámenes de odontograma y diafanización (reconstrucción con cera) en las manos para obtener las huellas dactilares. (R.La Chira/J.Palomino)

