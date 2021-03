VIVE UN DRAMA. Un efectivo policial, identificado como Kevin Salgado Otazo (29), contó que se vio obligado a vender su camioneta para afrontar los gastos que han demandado la atención médica a sus padres, quienes se contagiaron de coronavirus.

Salgado Otazo contó a Latina que se vino desde Huacho apenas se enteró que sus padres estaban enfermos. Logró estabilizar a su madre, pero su padre se encuentra grave a la espera de ser conectado a un ventilador mecánico en la unidad de cuidados intensivos del hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud.

“Mi papá se encuentra grave, tiene el 80% de sus pulmones (afectados), está saturando bajo, yo lo único que pido es una cama para mi padre”, expresó el agente en medio de un llanto

“Él está luchando, me dijo: ‘hijo, no me dejes morir’. Y yo no voy a permitir que mi padre muera mientras yo siga vivo. Yo no me voy a mover hasta que mi padre salga de pie porque se lo prometí a mi mamá y a mi hermana”, agregó.

Salgado Otazo remarcó que no le interesa gastar su dinero y vender sus propiedades, porque consideró que “la vida de su padre no tiene precio”. Él ha tenido que pedir días libres a cuenta de sus vacaciones para estar al lado de su progenitor.