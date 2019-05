Arpista Miguel Salas afirma que Abencia Meza le decía a Alicia Delgado que 'la iba a matar'

“Abencia Meza llamaba a Alicia Delgado con mucha ira. Yo he escuchado que le decía: ‘Te voy a matar, te voy a destruir a ti y tu marco musical’”, recordó el arpista Miguel Salas, quien expresó su indignación y rechazo por la anulación del juicio que llevó a prisión a la otrora ‘Reina de las parranditas’.

El artista afirmó que Alicia Delgado, ‘La princesa del folclore’, cometió el error de no denunciarlo públicamente en su momento, pues solo dejó un video sobre las amenazas que se conoció cuando ya estaba muerta.

Miguel Salas consideró como una burla que se haya declarado nulo el juicio contra Abencia. Agregó que teme que la cantante haga algo en su contra si sale en libertad.

“Nos indigna que después de tanta investigación que se ha realizado, por tantos años, ahora digan que vamos a empezar de nuevo. Imagino que la familia de Alicia lo toma como una burla”, manifestó.

‘CANTAN VICTORIA’



Refirió que los seguidores de Alicia también están pendientes y exigen justicia.



“Yo he sido amenazado antes de dar mi manifestación ante la corte y también durante el juicio oral. Me han llamado para callarme. Aún así he dicho la verdad con mucha valentía y sin temor. Pero hay gente alrededor de Abencia que está cantando victoria”, acotó.

“Hay personas como la ‘Mecánica del folclore’ (María Velásquez) que son tóxicas y negativas para mí, y también para la familia Delgado. Celebran y dicen: ‘Va a salir libre’, ‘ Abencia es inocente’. Está bien, es parte de su alegría, pero nosotros nos sentimos burlados porque no se está haciendo justicia. Si Abencia no es culpable, entonces ¿quién es la persona que mandó asesinar a Alicia?”, indicó.

SEPA QUE ...



- Alicia Delgado era una reconocida cantante de huayno con arpa.



- El 25 de junio de 2009 apareció muerta en su casa de Surco. La apuñalaron y estrangularon.

- Pedro Mamanchura confesó que la asesinó por encargo de Abencia Meza.



-En febrero del 2012, Abencia Meza fue condenada a 30 años de cárcel.