Un adulto de la tercera edad denuncia que está siendo amenazado por prestamistas extranjeros, luego de que les pidiera dinero para poder ayudar a su nieto en las deudas que tiene.

Según comentan en ATV Noticias, el señor, José Moro Cueva, le dio el préstamo a su nieto para que pueda pagar su doctorado. No obstante, este no está no le está devolviendo el favor.

Abuelito recibe amenazas por no pagar préstamo

A sus 76 años, José Moro le pidió un préstamo de 1.000 soles para su nieto a unos extranjeros, quienes ahora lo están extorsionando por no devolver el dinero.

“Hace ocho meses que no abona a la cuenta y los prestamistas quieren que les pague 2.400 al contado. Yo no tengo ese monto, porque no trabajo ya que ando en muletas”, comentó el señor José sobre su nieto Luis Moro.

Abuelito pidió prestado S/1.000 para pagar el doctorado de su nieto y ahora lo ha bloqueado y no paga su deuda.

El joven le había comentado a su abuelo que busque a una persona que le pueda prestar para pagar su doctorado. Incluso, le había prometido pagar cada día esta deuda.

Los mismos prestamistas extranjeros le habían establecido al señor que tenía que pagar, diariamente, S/45 para poder subsanar el préstamo que le hicieron.

“Vienen y me dicen que tengo que pagarles sino van a ir contra mí. Yo ya tengo una edad en la que quiero vivir tranquilo. No tengo problemas con la ley ni con las autoridades”, determinó.

Finalmente, mencionó que habló el papá de su nieto. Sin embargo, no le dio ninguna solución ya que su hijo tiene 35 años y “él no tiene que ver nada”.

Ha perdido comunicación con su nieto

Según comenta el mismo señor José, su nieto lo ha bloqueado y no le contesta las llamadas. Ya van nueve meses que no ha pagado, y el monto estaría aumentando a S/2.600.