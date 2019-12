¡Fuerte denuncia! Un grupo de vecinos que fueron testigos de la masacre que presuntamente habría cometido Juan Huaripata Rosales, quien habría acuchillado a su pareja y a sus cuatro hijos matando a dos de ellos y a la mujer, aseguraron que pidieron apoyo a la Policía, cuya comisaría está ubicada a tan solo una cuadra de la casa donde ocurrió el múltiple crimen en El Agustino, pero no los auxiliaron a tiempo.

Según consignó ATV Noticias, los vecinos se comunicaron con la comisaría de San Cayetano a las 4:09 de la madrugada, tal y como consta en sus teléfonos celulares. Luego, cuenta una vecina, intentó abrir la puerta de la vivienda de la víctima sin éxito, por lo que corrió a la dependencia policial para pedir ayuda.

“Como no pudimos con el señor abrir la puerta, yo me fui a la comisaría acá y la policía estaba en la computadora, me miraban, no se movían”, denunció indignada la mujer para el mencionado medio periodístico.

Por su parte, un joven afirmó que él y otros amigos lograron capturar al sujeto, que incluso los amenazó de muerte con el mismo cuchillo con el que minutos antes había asesinado a su pareja y dos hijitos, dejando graves a otros dos menores. Según su versión, la policía llegó cuando ya lo tenían en el suelo.

Luego de la denuncia, el comisario de San Cayetano aseguró que recibieron la llamada de alerta a las 4:30 de la madrugada y que llegaron al lugar de los hechos a las 4:35.

Asimismo, el general Máximo Ramírez, representante del área de Defensa Legal de la PNP, confirmó lo dicho por el comisario: la llamada oficial de alerta fue recibida a las 4:30 de la madrugada, aunque no se animó a asegurar que llegaron al lugar en cinco minutos.

“Yo tengo información que la policía es la primera que llegó al lugar de los hechos, es la primera que auxilio a los niños, inclusive encontró a la madre aun con vida. No pueden decir que la policía no llegó, la policía llegó lo más rápido posible porque no podía ir un solo policía, tenia que ir un equipo”, indicó.

En ese sentido, aseguró que los efectivos que están parados en la puerta o los agentes encargados de las armas o los que atienden no pueden abandonar sus funciones para atender una emergencia, por lo que se habría conformado un equipo para auxiliar a las víctimas.

“La policía llegó en el momento oportuno, pudo haber una demora de repente, hay que investigar”, agregó el general Ramírez.

Finalmente rechazó el testimonio de los jóvenes que aseguran que capturaron al asesino y dijo que fueron agentes policiales los que orquestaron su intervención y posterior traslado a la comisaría.