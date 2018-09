Ni una menos: Albañil celoso ataca esposa a combazos en Jicamarca

Se volvió loco. En una discusión por celos, el maestro albañil Segundo Pedro Rudas Ramírez (51) atacó a combazos y dejó gravemente herida a su esposa en su casa en Jicamarca, Chosica. Luego tomó raticida para suicidarse, pero los médicos le salvaron la vida.



El pleito se inició porque Encarnación Lobato Quispe (46) salió a trabajar como empleada del hogar sin que su pareja se enterara. Cuando la llamó a su celular, ella no le contestó y él pensó que le estaba siendo infiel.



Cuando la madre de familia llegó a su casa, ubicada en casa huerta La Campiña, sector B, Mz. L, en Jicamarca, subió al segundo piso y él la interrogó: ‘¿dónde has estado?’.



HIJOS LA AUXILIARON



Al no obtener respuesta, cogió la comba, con la que realizaba trabajos de construcción, para golpearle la cabeza (parietal izquierdo). Luego cogió un cuchillo y le hizo un profundo corte en la mano izquierda.



Ella fue auxiliada por sus hijos, que la sacaron a la calle, y llamaron a la policía. Luego, el agresor mezcló dos sobres de raticida con gaseosa y lo bebió.



La pareja fue trasladada al hospital de Vitarte, donde los médicos les salvaron la vida. Él, posteriormente, fue detenido por el delito de tentativa de feminicidio.



La mujer lo había denunciado tres veces por violencia familiar en la comisaría.