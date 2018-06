Asesinos de Eyvi Ágreda y Jimenita son traslados a Cochamarca [VIDEO y FOTOS]

Panorama tuvo acceso exclusivo al traslado de los asesinos de Eyvi Ágreda y Jimenita. Carlos Javier Hualpa Vacas y César Augusto Alva Mendoza brindaron su testimonio antes del ser trasladado del penal de Ancón I hasta Cochamarca, Cerro de Pasco.

Carlos Javier Hualpa Vacas



"En el penal nadie me quiere, en el INPE nadie me quiere, en la calle nadie me quiere. Yo siempre oro porque la gente me perdone", cuenta Carlos Javier Hualpa Vacas que luce con la mano izquierda quemada tras el ataque contra Eyvi Ágreda .



"Yo sentía cólera, rabia, dolor. No me pasaba esto que sentía. Cuando me llamaba, yo le apoyaba siempre. Le prestaba cuando ella necesitaba", indica Carlos Hualpa . El hombre quería terminar con su "dolor" por el rechazo que recibía de E yvi Ágreda.

Carlos Javier Hualpa Vacas cuenta que Eyvi Ágreda lo buscaba . El asesino cuenta que varias personas lo consejaron que cambiara de número telefónico para poder alejar de ella. "Cuando le robaron su celular, le rompieron la cabeza y yo fui preocupado a verla", cuenta Hualpa. "No sé qué pasó. Fue tanta la cólera que no sé cómo me nublé", dice Carlos Javier Hualpa Vacas con la voz entrecortada.

"Me humilló mucho", dice Carlos Javier Hualpa Vacas sobre la relación de "amistad" que tenía con Eyvi Ágreda . La agraviada estuvo agonizando 38 días hasta que su cuerpo no resistió u falleció.

Carlos Javier Hualpa Vacas

César Augusto Alva Mendoza



El asesino de Jimenita manifiesta que "la droga me hizo así". César Augusto Alva Mendoza indica que se merece la pena de muerte. El asesino indica que tiene un cómplice suelto en las calles.



César Augusto Alva Mendoza indica que el crimen de Jimenita fue "espontáneo". "Yo solo no he sido, hay otro más", manifiesta con frialdad el asesino de la niña en San Juan de Lurigancho. "Yo solo no he sido", sostiene Alva.

"Es un obrero de una unidad de Sedapal", dice César Augusto Alva Mendoza sobre la identidad de su cómplice. Alva Mendoza indica que Jimenita murió "asfixiada".

"Yo la saqué a la esquina de la avenida Piedra Luna y apareció en un poste. ¿Quién la jaló hasta ahí?", se pregunta el asesino de Jimenita. César Augusto Alva Mendoza indica que no sabe por qué violó a la menor. "No sé por qué lo hice", sentencia fríamente César Augusto Alva Mendoza .