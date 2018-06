Ate: ‘Los buitres de Vitarte’ fueron capturados tras robar cinco mil soles a comerciante 

Tres 'marcas' que ya habían asaltado a una próspera comerciante de ropa y le robaron cinco mil soles que cobró de su junta, fueron perseguidos y atrapados por un contingente policial de Depincri Ate -Santa Anita.



Marisol Suazo (44), dueña de una tienda de ropa, contó que recibió el dinero de una junta con sus amigas, también comerciantes de un mercado, y se disponía a ir a su negocio cuando en Ate, fue interceptada en la avenida Los Virreyes por los maleantes que descendieron de un mototaxi.



“Todo fue rápido. Me apuntaron con el arma en la cabeza y me dijeron ¡Queremos el dinero de la junta! ¡Danos tu cartera! y enseguida me arrancharon la prenda”, dijo la agraviada.



Ella fue auxiliada por un contingente de detectives, que realizaban un trabajo de inteligencia, y de inmediato se realizó la persecución por varias cuadras. Finalmente se les detuvo entre la avenida Pedro Ruiz Gallo y Alameda de Ate, cerca de los rieles del tren, en el mototaxi de placa 2945-3F.



Ellos son Eder José León Cantoral (33), ‘Pelícano’, Arlan Fred Isuiza Aliaga (30), ‘Isuiza’, y Perci Gabriel León Quispe (37), ‘Chato’ , que pertencerían a la banda ‘Los buitres de Vitarte’.



“Eder León, ‘Pelícano’, tiene antecedentes por el delito de robo agravado y se dedicaría a asaltar bajo la modalidad de marca a bordo de un mototaxi”, dijo un agente.



Capturaron a ‘Los buitres de Vitarte’. (Video: Trome.pe/Mónica Rochabrum)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE