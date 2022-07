La cantante folclórica, Dalcia Landa Ponce (31), fue asaltada por un hampón armado de un cuchillo en un hostal, en Huaycán, Ate. Además de dinero y billetera, desvalijó más de cinco mil soles de su cuenta de ahorros, que a duras penas logró juntar para su tratamiento médico por cáncer de pulmón, que padece.

La madre de familia, que radica en La Oroya, llegó a Lima para cumplir con una presentación como cantante en un evento político y regresó al hostal donde se hospedaba por unos días, en Huaycán.

“Mi amiga, quien me consigue contratos para los eventos, me aloja en su casa, pero como tenía visitas me dijo que vaya a su hospedaje. Unos amigos me dejaron en la puerta e ingresé al hostal. Subí las escaleras y toqué el timbre para que me abrieran y apareció un sujeto que me amenazó con un cuchillo para asaltarme”, dijo.

El ratero quiso llevarse toda la cartera, intentó cortarla y se robó la billetera con sus documentos y tarjetas del banco.

“No solo me robaron el dinero que me pagaron por la presentación de esa noche, sino que también más de 5 mil soles de mi cuenta de ahorros, que junté para hacerme una tomografía porque padezco de cáncer a pulmón. Acudí a varios hospitales y me dijeron que se procedimiento lo hacen en clínicas”.

Horas después, la cantante acudió al hospital María Auxiliadora, donde ofrecieron atenderla y ayudar a que se realice dicho tratamiento.

Si desea ayudarla llamar al 900006593.

Mamita es asesinada a balazos por aparente ajuste de cuentas

A escasas tres cuadras de su casa, la madre de familia Patricia Peralta Agüero (43), fue asesinada por sicarios, quienes también golpearon a su pareja, en Ate.

Joel S.M. (44), relató a los policías que estaba por la huaca Santa Raquel, cerca de la avenida Huarochirí, y se aparecieron dos sujetos que les arrebataron sus celulares. A él lo golpearon y quedó tendido en el piso.

Pero ella llevó la peor parte pues los atacantes le dispararon ocho veces en la espalda y cabeza. Su muerte fue instantánea. Él argumentó a los policía que cuando reaccionó, su pareja estaba ensangrentada y ya no pudo evitar el cobarde ataque.

Serenos de Ate y policías de la comisaría de Salamanca, llegaron a la escena y brindaron apoyo a la pareja de la fémina.





Esposos escondían herramienta para robar carros en pañales de sus hijos

No tenían reparos en usar a sus hijos para delinquir. Los esposos Segundo Seminario Veliz (40) y Diana Paola Taya Aquino (35), usaban a sus pequeños de 1 y 3 años para salir a robar autopartes de autos, en Ate. Junto a ellos fueron intervenidos el hermano de él y un adolescente de 17 años. Dentro de un maletín materno se encontró seis ‘peines’ dentro de los pañales.

El coronel PNP Carlos Alcántara, jefe de la División Policial Este 2, informó que varios miembros de la familia salían a bordo de un auto y ocultaban la herramienta conocida como ‘peine’ en los pañales de los niños.

“Aparentemente era una familia que regresaba de pasear. Pero las cámaras de videovigilancia del distrito de Ate, los grabó cuando cometían el acto delictivo y se dio aviso a los policías de la comisaría de Vitarte, cuyos agentes los atraparon en el auto de placa BKY-062 en el que se halló diversas herramientas. También fue intervenido Edwin Seminario Veliz, hermano de Segundo y el yerno de la mujer, de apenas 17 años. Oculto en los pañales se hallaron las herramientas conocidas como ‘peines’”, sostuvo el oficial de la policía.