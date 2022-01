Un joven de 27 años conoció a un hombre por una aplicación de citas, fueron a comer un ceviche por su cumpleaños y terminó pepeado por el sujeto que le robó dinero, tarjetas de crédito y un anillo de compromiso de 5 mil dólares, en Ate.

El agraviado contó que el día de su cumpleaños, sábado 15 de enero, se hacía un cambio de look en un spa y recibió un mensaje de la aplicación de citas. Se trataba de un hombre mayor. Intercambiaron mensajes y luego se citaron en una cevichería, donde degustaron un platillo de ceviche y 4 cervezas.

“Era mi cumpleaños y no tenía ganas de salir porque no me dejaron el cabello como quería. Me insistió tanto para vernos y acepté porque me dijo que estaba cerca. Nos encontramos y fuimos a una cevichería. Pedimos un ceviche y cuatro cervezas. Me sentí un poco mareado y nos fuimos al departamento. Me recosté en la cama e invitó un vaso de cerveza. Me desperté al día siguiente y me faltaba dinero, tarjetas, documentos y la joya de compromiso que mi amiga me dio a guardar, que costó 5 mil dólares. No me acuerdo de nada”, dijo el agraviado.

En las cámaras de seguridad del edificio se observa que ambos llegan y suben al ascensor directamente al tercer piso. Dos horas después, el misterioso sujeto, salió muy tranquilo. El afectado pide a las autoridades que busquen al delincuente y puedan recuperar la costosa joya de su amiga.





Papito grave en ataque a balazos a combi

Fue un infierno. Tres desconocidos desataron el terror en un barrio en Huaycán, en Ate, al atacar a balazos una combi y varias viviendas dejando a su paso a un padre de familia gravemente herido de un balazo que le perforó los intestinos.

Eran las 7 de la noche cuando los malhechores, altos y contextura mediana, llegaron hasta la parte alta de la asociación de vivienda Granja Comercial y desde una esquina, escondido detrás de unos arbustos, empezaron a disparar hacia una vieja combi estacionada en una pampa.

Los más de 12 proyectiles cayeron sobre tres viviendas y desataron el pánico entre los moradores que se arrojaron al suelo para evitar salir heridos.

Pero Antonio Flores Huaycho (42), no corrió con la misma suerte y resultó herido de gravedad.

“Mi esposo estaba en el dormitorio alistándose para ir a la iglesia cuando escuchamos ruido como si fueran bombardas. Pensamos que eran cohetes que reventaban y nos dimos cuenta que se trataban de balazos. Cayeron seis balazos en mi casa. Mi esposo se agarró el abdomen y cayó ensangrentado al piso. La bala perforó la pared de madera y le impactó en el abdomen. Con ayuda de algunos familiares y vecinos lo llevamos al hospital de Vitarte. Su estado es delicado. Tiene perforado el intestino y comprometido el páncreas”, dijo Sonilda Barra, esposa del padre de familia herido.

Agregó que sus hijas también se alistaban en el mismo dormitorio y tuvieron que arrojarse al piso para evitar algún daño.

Esta no es la única vivienda afectada. Dos casas colindantes también resultaron con impactos de bala.

Tras el ataque, los pistoleros, se quedaron observando varios minutos desde la misma esquina y luego huyeron muy tranquilos. Subieron a una combi y fugaron.

“Por favor necesito ayuda. Mi esposo era el único que trabaja en la familia. Él es vigilante y en sus ratos libres labora como mototaxista”, sostuvo. Si desea ayudarnos llamar al 978501314.





