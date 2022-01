Fingió ser un mendigo para no ser descubierto y hacer de las suyas. Envuelto en costales viejos e incluso con una botella de trago en la mano, un ratero irrumpió por cuarta vez en el instituto de belleza Montalvo y enseguida en la tienda ‘Probela’, para robar costosas máquinas y cremas para el cuidado del cabello, en Ate.

El delincuente, que ya lo tenía todo muy bien planeado, incluso sabía en qué lugares estaban las cámaras de seguridad y tuvo mucho cuidado de no descubrir su rostro, llegó a la 1:36 de la madrugada. Se sentó en la puerta principal (mampara de vidrio) y sacó costales negros con los que primero se cubrió las piernas. Luego tomó un sorbo de trago y enseguida golpeó la puerta con un cincel.

Delincuente fingió ser un mendigo para robar máquinas y cuantiosa mercadería para el cuidado del cabello de un local. (Foto: Mónica Rochabrum/Trome)

Al oír la caída de los vidrios rotos, se limpió las esquirlas e ingresó con cuidado al recinto. De frente ingresó al local ‘Probela’ y fue directamente a la caja. Intentó abrirla, incluso a patadas, pero al no conseguirlo, fue hacia los productos más caros y los metió a una bolsa negra.

“Se robó cinco máquinas por un monto de 3 mil soles y cremas más caras. Este ratero es el mismo que hace dos semanas ingresó a robar a esta misma tienda. Sabía dónde estaban los productos más caros, incluso sabía dónde estaba la caja porque ingresó directamente a abrirla. No se quedó ni un minuto y luego escapó corriendo”, dijo Cindy Ponce, coordinadora del Instituto Montalvo.

Agentes de la comisaría de Salamanca llegaron a lugar y conversaron con los afectados. Solicitaron la presencia de los peritos de criminalística para que realicen las diligencias en el salón de ventas.

“Es un sujeto alto y contextura delgada. Utiliza la misma ropa para robar. Una polo, camisa jean celeste, pantalón celeste, zapatillas negras y gorra deportiva”, explicaron.

Se indicó que este es el cuarto robo, que comete el mismo sujeto, en solo tres semanas.

El caso pasará a ser investigado por policías de Depincri Ate-Santa Anita.









