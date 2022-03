En solo segundos, dos delincuentes armados hirieron de un balazo a un empresario ferretero con el único fin de robarle una costosa cadena de oro, en Ate.

Sucedió en un local en la cuadra 2 de la avenida Tecsicori, en Salamanca. Primero ingresó un hampón hasta la oficina y encañonó a Raúl Darío Peralta Rojas (66). Exigió que le entregue la cadena de oro. El hombre de negocios se resiste y forcejean. Allí mismo ingresa el segundo asaltante y le dispara en el lado izquierdo del abdomen.

Dos delincuentes armados hirieron de un balazo a un empresario ferretero por cadena de oro.

Con el agraviado herido y reducido, le arrebatan la costosa joya, valorizada en 3 mil dólares.

“Mi padre siempre usaba desde hace 30 años su cadena de oro y nunca ha pasado nada. Parece que ya lo habían visto y lo han seguido. Mi padre está grave y fue sometido a una segunda operación en la clínica Javier Prado. Necesita sangre tipo O positivo y si fuera O negativo mucho mejor”, dijo Luis Peralta Zegarra, hijo del afectado.







Policías de Salamanca y serenos de Ate cercaron y atraparon a una banda de presuntos delincuentes, liderado por una jovencita, y entre los cuales hay dos menores, a bordo de un auto. A ellos se les acusa de ser autores de robos a transeúntes, a quienes golpeaban, para arrebatarles equipos telefónicos.

Las cámaras de videovigilancia del distrito captaron el instante en que tres sujetos bajan de un auto y atacan a golpes a una jovencita. “Me rebuscaron en todos lados, rompieron la camisa y se robaron mi celular”, contó la agraviada a los policías de la comisaría de Salamanca.

Los agentes, al mando del comandante PNP Oscar Cortez, y serenos, siguieron los movimientos de estos sospechosos hasta que fueron atrapados entre la avenida Santa Rosa y Benjamín Franklin. En el auto blanco AKY-472 fueron intervenidos Brayan Capcha Surichaqui (21), Nicoll Consuelo Arias Choque (22), Kevin Josué Angulo Oré (18), y dos menores de 16 años. Debajo del asiento se halló tres celulares robados.

La agraviada fue ubicada horas después por los policías y reconoció a los sospechosos como autores del robo. “En la posta San Fernando salen dos hombres del carro y me empezaron a jalonear. Me jalaron de ambos brazos, Tenía miedo porque pensé que querían meterme al carro. Hice fuerza para que no me llevaran, me rompieron la camisa por ambos lados y robaron el celular, que estaba sujetado en el brasier. Fueron tres los que me asaltaron”, dijo asustada la joven.

“Las cámaras de videovigilancia han hecho el seguimiento. Al hacer la captura, la fiscalía estaba disponiendo que se proceda a la liberación de los delincuentes porque la persona agraviada no se había presentado. Si ya la cámara de videovigilancia ha detectado el hecho, se ha identificado a la persona y están actuando en banda, (son cinco personas), esto debería ser lo suficiente para poner la denuncia. Si no fuera por el comandante Cortez, que actuó de maneta inmediata para identificar y contactarse con la persona agraviada y que venga a poner la denuncia, estos delincuentes seguirían recorriendo el distrito”, dijo el alcalde de Ate, Edde Cuellar.





