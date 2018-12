Ate: Denuncia que su vecina la atacó con una tijera y la dejó seriamente herida tras descubrir mensajes de WhatsApp

¡Brutal agresión! Con profundos cortes en los brazos, cuello y manos resultó una joven de 21 años, quien denunció a su vecina por haberla atacado con una tijera afuera de su vivienda, en Ate.



Angélica Retis Malpartida declaró que por haber mantenido conversaciones por WhatsApp con el esposo de su agresora, María Huilca, esta la arrastró de los cabellos y le causó lesiones con el objeto punzocortante en diversas partes del cuerpo. El hecho ocurrió en la cuadra 2 de la calle Madre de Dios.

“Pensé que me iba matar. Yo estaba lavando mi ropa, cuando me agarró de la espalda y me botó al piso. No supe qué hacer, solo me cubrí el rostro. Me han colocado más de 20 puntos”, agregó la madre de familia, quien teme por la vida de su hija de 5 años.



La víctima fue trasladada a un hospital, mientras que la agresora fue llevada a la comisaría de Ate, pero horas más tarde quedó en libertad.

‘PROBLEMÁTICA’



Efectivos policiales indicaron que no es la primera vez que María Huilca Carpio tiene denuncias por agresión, pues antes ya se ha peleado con otras vecinas por su pareja.



“Parece que la mujer vive obsesionada, llegó a ese barrio hace un año y siempre se pelea. Incluso maltrata a su hijo de tres años, pero el padre no hace nada”, expresó un oficial.