Diez pandilleros, entre ellos varios menores de edad, atacaron a pedradas, pálazos y finalmente asesinaron salvajemente a cuchilladas al estudiante Jheferson Arias Arzapalo, quien hace unos meses había cumplido la mayoría de edad, en Huaycán, Ate.

Arias Arzapalo, y dos amigos habían asistido a una fiesta de cumpleaños de otro jovencito en la zona O de Huaycán. A las 11:30 de la noche se despidieron y partieron a sus viviendas en el sector de Pariachi.

Pandilleros, muchos de ellos menores de edad, atacaron y asesinaron a joven trabajador.

Caminaron al borde de la pista en avenida Andrés Avelino Cáceres, pero fueron alcanzados y correteados por los maleantes quienes les lanzaban pedradas y palazos sin algún motivo.

Los tres muchachos corrieron para salvarse de los ataques, pero el que no tuvo la misma suerte fue Jheferson Arias, quien se tropezó y cayó a la pista. Allí mismo fue cobardemente atacado por los insanos sujetos que a pesar de verlo desmayado en la pista, continuaron atacándolo, incluso a cuchilladas.

Sus amigos regresaron y trataron de espantar a los atacantes y también fueron agredidos. Los furiosos sujetos escaparon corriendo en varias direcciones.

“Mi hijito cayó a la pista y allí lo atacaron entre varios sujetos. Lo acuchillaron en todo el cuerpo. Se robaron sus zapatillas. Mi hijito era el último de seis hijos y estaba trabajando y estudiando porque quería ser aviador comercial”, dijo Teodosia Arzapalo.

Dos de los presuntos autores del cruel ataque, que serían menores de edad, fueron intervenidos.

Cantante folclórica es asaltaba y le roban dinero para tratamiento médico

La cantante folclórica, Dalcia Landa Ponce (31), fue asaltada por un hampón armado de un cuchillo en un hostal, en Huaycán, Ate. Además de dinero y billetera, desvalijó más de cinco mil soles de su cuenta de ahorros, que a duras penas logró juntar para su tratamiento médico por cáncer de pulmón, que padece.

La madre de familia, que radica en La Oroya, llegó a Lima para cumplir con una presentación como cantante en un evento político y regresó al hostal donde se hospedaba por unos días, en Huaycán.

“Mi amiga, quien me consigue contratos para los eventos, me aloja en su casa, pero como tenía visitas me dijo que vaya a su hospedaje. Unos amigos me dejaron en la puerta e ingresé al hostal. Subí las escaleras y toqué el timbre para que me abrieran y apareció un sujeto que me amenazó con un cuchillo para asaltarme”, dijo.

El ratero quiso llevarse toda la cartera, intentó cortarla y se robó la billetera con sus documentos y tarjetas del banco.

“No solo me robaron el dinero que me pagaron por la presentación de esa noche, sino que también más de 5 mil soles de mi cuenta de ahorros, que junté para hacerme una tomografía porque padezco de cáncer a pulmón. Acudí a varios hospitales y me dijeron que se procedimiento lo hacen en clínicas”.

Horas después, la cantante acudió al hospital María Auxiliadora, donde ofrecieron atenderla y ayudar a que se realice dicho tratamiento.

Si desea ayudarla llamar al 900006593.