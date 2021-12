Su instinto los llevó a defender la propiedad de su dueño. Los fieles perritos ‘lucas’ y su hermanito ‘george’, hicieron huir con sus ladridos y corretearon a dos escurridizos delincuentes, que intentaron ingresar a una cabina de internet para robar las costosas máquinas, en Ate.

“Escuché que los perros ladraban y me levanté. Abrí la puerta y mis perritos estaban ladrando a los delincuentes hacia la ventana de la cabina de internet. Los solté y ellos corrieron hacia la calle detrás de los rateros. Mis mascotas evitaron que nos robaban por segunda vez”, dijo Javier Ayala, mientras acariciaba tiernamente a sus canes.

Sostuvo que en junio del año pasado, en plena segunda ola de la pandemia de la Covid-19, delincuentes también forzaron la ventana de su local para robar 26 computadoras. “Esa vez tuve pérdidas por 15 mil soles. A partir de allí me obsequiaron a los hermanitos mellizos ‘lucas’ y ‘george’ y se encargan de cuidar el negocio. Por las imágenes de las cámaras de seguridad, observé que los delincuentes iban y venían. Trajeron una gata hidráulica con la que estaban forzando los barrotes de la ventana. Esos sujetos me iban a dejar en la quiebra sino fuera porque los perritos los corretearon y escaparon sin robar nada”, dijo.

Teme que los mismos facinerosos que el año pasado robaron en su local sean los mismos que esta vez también intentaron robar. “Espero que los policías actúen porque el año pasado, nada hicieron”, aseguró.









Rateros con chalecos de serenos asaltan trabajadores

Hampones armados, con chalecos de serenazgo de Ate, encañonaron a tres trabajadores de una carnicería en el camal de Yerbateros, y les robaron dinero, celulares, y mochilas con ropa de trabajo.

Los asaltantes bajaron de dos mototaxis y en solo segundos cometieron el violento atraco en la cuadra 1 de la calle Los Lirios en urbanización Valdiviezo.

“Íbamos a abrir la tienda a las 3:30 de la madrugada para empezar a trabajar cuando fuimos encañonados y asaltados por tres delincuentes. En esta cuadra hay asaltos a toda hora. Pedimos a las autoridades que patrullen la zona y pongan un puesto policial. Nadie está a salvo de los delincuentes”, dijo Ender Amundaray Carruzi (24), uno de los empleados agraviados del violento asalto.





Serenos ‘ninja’ atrapan ladrones

Intentaron escapar y perdieron. Los venezolanos Marco Aurelio Castillo Guerrero (31) y José Navas (18), que pertenecerían a la temible banda ‘los chamitos de Ceres’, fueron intervenidos por asaltar a mano armada a una mujer, en Ate.

La fémina se dirigía a realizar sus compras para la semana cuando fue interceptada por los extranjeros. “Me dijeron que no voltee y le entregué mi celular o me matarían”, sostuvo asustada la agraviada. Ella no tuvo otra opción que entregar su equipo telefónico y ver como los rateros escapaban corriendo.

Afortunadamente las cámaras de videovigilancia del distrito grabaron el instante del atraco a mano armada y los serenos ‘Ninja’ llegaron hasta la calle Las Mandarinas, en urbanización Ceres y atraparon a ambos sujetos. La afectada llegó al lugar corriendo y reconoció plenamente a ambos sospechosos. Se recuperó el equipo robado.

“Agradezco al equipo de serenazgo por atrapar a estos ladrones y recuperar mi celular”, sostuvo la agraviada.

Ambos intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Vitarte.





