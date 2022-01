Un joven de 23 años fue herido a balazos por delincuentes que despojaron de pertenencias a él y a su enamorada, en Ate. Los malhechores fueron captados por las cámaras de seguridad del distrito y su captura sería cuestión de horas.

Daniel Vílchez (23), estaba con su pareja, por la calle Los Geranios, cerca de la losa deportiva de la cooperativa Marañón cuando fueron interceptados por un mototaxi del que descendieron dos los malhechores.

Les apuntaron en la cabeza y despojaron de celulares y billeteras. Los rateros se aprestaban a escapar, pero antes hirieron a balazos en las piernas al muchacho, que fue auxiliado por un grupo de serenos de Ate, al hospital de Vitarte.

Hombre lo pepea y roba anillo de compromiso

Un joven de 27 años conoció a un hombre por una aplicación de citas, fueron a comer un ceviche por su cumpleaños y terminó pepeado por el sujeto que le robó dinero, tarjetas de crédito y un anillo de compromiso de 5 mil dólares, en Ate.

El agraviado contó que el día de su cumpleaños, sábado 15 de enero, se hacía un cambio de look en un spa y recibió un mensaje de la aplicación de citas. Se trataba de un hombre mayor. Intercambiaron mensajes y luego se citaron en una cevichería, donde degustaron un platillo de ceviche y 4 cervezas.

“Era mi cumpleaños y no tenía ganas de salir porque no me dejaron el cabello como quería. Me insistió tanto para vernos y acepté porque me dijo que estaba cerca. Nos encontramos y fuimos a una cevichería. Pedimos un ceviche y cuatro cervezas. Me sentí un poco mareado y nos fuimos al departamento. Me recosté en la cama e invitó un vaso de cerveza. Me desperté al día siguiente y me faltaba dinero, tarjetas, documentos y la joya de compromiso que mi amiga me dio a guardar, que costó 5 mil dólares. No me acuerdo de nada”, dijo el agraviado.

En las cámaras de seguridad del edificio se observa que ambos llegan y suben al ascensor directamente al tercer piso. Dos horas después, el misterioso sujeto, salió muy tranquilo. El afectado pide a las autoridades que busquen al delincuente y puedan recuperar la costosa joya de su amiga.





Serenos ‘Ninja’ atrapan raquetero

Clever Meneses Delgado (23), es el venezolano que se desplazaba a bordo de una moto lineal y robaba al ‘vuelo’ celulares a transeúntes, en Ate. Las cámaras de videovigilancia del distrito captaron sus movimientos y fueron los serenos ‘Ninja’ quienes lo persiguieron y atraparon.

Personal de la central de cámaras captó que un sujeto, de contextura delgada y en una moto lineal, cometió el robo entre avenida Los Frutales y Talladores. Le arrebató el celular ‘al vuelo’ al joven y escapó hacia la carretera central. Cuando los serenos llegaron al lugar ubicaron al agraviado que les contó lo sucedido.

Mientras este hombre escapaba a bordo de la misma moto lineal, color negro con franjas rojas, personal de la central le seguía los pasos y advirtieron a los serenos que el sospechoso se había cambiado de polo y continuaba en busca de más víctimas.

Al final en el cruce de la calle Los Talladores en urbanización Matazango, fue cercado y terminó intervenido. Se le identificó como Clever Meneses Delgado (23), que estaba en la moto lineal de placa 9892- MB. Se recuperó lo robado y fue trasladado a la comisaría de Salamanca.





