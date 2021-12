Intentaron escapar y perdieron. Los venezolanos Marco Aurelio Castillo Guerrero (31) y José Navas (18), que pertenecerían a la temible banda ‘los chamitos de Ceres’, fueron intervenidos por asaltar a mano armada a una mujer, en Ate.

La fémina se dirigía a realizar sus compras para la semana cuando fue interceptada por los extranjeros. “Me dijeron que no voltee y le entregué mi celular o me matarían”, sostuvo asustada la agraviada. Ella no tuvo otra opción que entregar su equipo telefónico y ver como los rateros escapaban corriendo.

Los venezolanos Marco Aurelio Castillo Guerrero (31) y José Navas (18), que pertenecerían a la temible banda ‘los chamitos de Ceres’, fueron intervenidos.

Afortunadamente las cámaras de videovigilancia del distrito grabaron el instante del atraco a mano armada y los serenos ‘Ninja’ llegaron hasta la calle Las Mandarinas, en urbanización Ceres y atraparon a ambos sujetos. La afectada llegó al lugar corriendo y reconoció plenamente a ambos sospechosos. Se recuperó el equipo robado.

“Agradezco al equipo de serenazgo por atrapar a estos ladrones y recuperar mi celular”, sostuvo la agraviada.

Ambos intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Vitarte.





Roban tienda de celulares en toque de queda

Una banda de rateros forzó la puerta de un negocio y robaron cuantiosos celulares de alta gama, valorizados en 10 mil soles, en Salamanca, Ate.

El robo fue a las 3:49 de la madrugada y a escasas dos cuadras de la comisaría de Salamanca. Ocurrió en la avenida Diego Fernández 286 cuando dos maleantes habrían utilizado la modalidad del ‘jalonazo’ para sacar la puerta enrollable y luego levantarla.

Ingresaron sigilosamente y rebuscaron en el pequeño recinto. Primero revisaron los anaqueles de audífonos y mouses. Pero no tocaron esos productos sino que ellos buscaban, con linternas en la boca, los celulares de alta gama.

Hallaron dos vitrinas llenas de equipos telefónicos costosos y destrozaron los vidrios para robar. Metieron los equipos en mochilas.

Todo esto pasó en aproximadamente un minuto. Luego salieron muy tranquilos y abordaron un auto en el que escaparon.

“Esta lugar se ha vuelto peligroso. Hay muchos comerciantes que fueron víctimas de la delincuencia en sus negocios. Pedimos más seguridad, sobre todo en las noches y madrugada”, dijo Karina Barrueta, trabajadora.





Pasajero muere en choque de auto contra poste

Un hombre murió y tres pasajeros resultaron heridos cuando el auto donde se desplazaban fue impactado por un camión cargado de pollos, en Santa Clara, Ate.

El auto de placa AYI-007 se desplazaba por la carretera central, en sentido de Lima hacia Chosica. Al llegar al paradero ‘Gloria Grande’, fue embestido por el pesado camión de placa B2G-846, que se dirigía a Lima e intentaba dar la vuelta.

Esto provocó el impacto de ambas unidades con el resultado de un fallecido que fue identificado como Juan Carlos Taype, quien viajaba en el asiento posterior. Otras tres personas fueron derivadas al hospital cercano.

La vía quedó parcialmente congestionada hasta que la pesada unidad fue trasladado a la comisaría de Santa Clara, donde los policías, a pedido de la comisario, se negaron a dar información sobre el lamentable accidente.





