Sujeto acusado de intentar quemar viva a su ex pareja, la acosaba y golpeaba cuando intentaba denunciarlo

El último lunes un sujeto fue acusado de intentar quemar viva a su ex pareja y a la madre de esta cuando dormían en un camarote en el interior de una vivienda en Huaycán, Ate. Las mujeres fueron alertadas por los vecinos para que huyan del lugar.



El sujeto, acusado de intentar un feminicidio, lanzó combustible por un agujero que había en la pared de la casa y al cual le prendió fuego.



La agraviada fue entrevistada por América Noticias para acusar a su ex pareja, quien la acosa hace dos años, desde que terminó la relación.



"Siempre me amenaza, así como a mi sobrino. Que le va a hacer algo, que voy a atropellarlo. Amenazó con quemar a mi mamá y mi casa", comentó la mujer.



Según la mujer, cuando intentaba denunciar al acusado, este la golpeaba en la calle o le pedía "disculpas" porque, supuestamente, estaba en estado de ebriedad.



Incluso, en una ocasión la joven fue amenazada con un destornillador en su vivienda.



La Policía Nacional está realizando operativos para capturar a al sujeto, principal sospechoso del intento de feminicidio.

La joven denunció que su ex pareja la golpeaba cuando intentaba denunciarlo por agresión. (Video: América Noticias)