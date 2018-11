Barranca: Sujeto confesó que estranguló y mató a golpes niña de 10 años porque no dejó que abusaran de ella | FOTOS

¡Maldito! Julio Cesar Arquinio Giraldo confesó ante la policía que asesinó a una niña de 10 años, cuyo cuerpo fue hallado hoy en un descampado tras dos días de estar desaparecida. El asesino dijo a los policía que la golpeó y estranguló hasta la muerte a la pequeña K.Y.M.P (10) junto a otro cómplice, que sería su primo 'Wilmer'. Los pobladores de Barranca lloraron al ver el cadáver de la menor y protestaron en las calles pidiendo pena de muerte para el 'Monstruo de Barranca'.



De acuerdo a la confesión de Arquinio Giraldo, se llevó a la niña con engaños hasta un mototaxi donde se encontraba su primo Wilmer. A ella le dijo que le iba a comprar todas las gelatinas, pero solo querían llevársela. Al verse descubiertos por la pequeña la subió a la unidad y la llevó hasta una casa abandonada donde la dejó amordazada.



Wilmer, su cómplice, trasladó en mototaxi al asesino a todos los lugares que le indicaban y presenció el asesinato de K.Y.M.P (10), cuya muerte hoy no solo lloran sus padres y familiares, sino toda la población que salió a las calles a pedir pena de muerte para el 'Monstruo de Barranca'.

'Monstruo de Barranca' Julio César Arquinio Giraldo. 'Monstruo de Barranca' Julio César Arquinio Giraldo.

NIÑA NO DEJÓ QUE ABUSARAN DE ELLA



Previo al asesinato de K.Y.M.P (10), Julio Cesar Arquinio Giraldo la dejó en una casa abandonada amarrada de manos, pies y boca para que no pudiera gritar ni levantar sospecha entre las personas que pasen por el lugar. Ya el domingo, de acuerdo a la confesión, junto a su cómplice le dan de comer



Posteriormente, la llevan hasta una acequia donde pretenden abusar sexualmente de ella, pero la menor se defiende y no se deja, por lo que Julio Cesar Arquinio Giraldo preso de la rabia la golpeó y luego la estranguló hasta quitarle la vida.

QUISO DESPISTAR A LA POLICÍA



Julio Cesar Arquinio Giraldo manifestó además que tras asesinar a K.Y.M.P (10) se comunicó por Facebook con un chica a quien le dice que sabe dónde está la menor e inventó que la había visto con un hombre con la intención de confundir a la Policía.



Pequeña K.Y.M.P solo tenía 10 años y fue asesinada por 'Monstruo de Barranca' Pequeña K.Y.M.P solo tenía 10 años y fue asesinada por 'Monstruo de Barranca'

LA SEGUÍA DESDE HACE DOS SEMANAS



Asimismo, detalló a la policía que su intención era abusar sexualmente de K.Y.M.P (10), a quien venía siguiendo desde hace dos semanas y hasta fue visto afuera del colegio de la pequeña.



Esta versión fue corroborada por su tío, quien vio al hombre rondar el centro educativo de la menor desde hace varios días.