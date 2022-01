Vuelven a atacar, pero con más violencia. Dentro de un edificio, un empresario chileno, fue asaltado a mano armada por un feroz hampón que le robó su finísimo reloj Rolex, cadena de oro, celular de alta gama, billetera, en Barranco.

El afectado, cuya identidad la mantenemos en reserva, contó que fue a realizar unas compras a un centro comercial y solicitó un taxi por aplicativo para que lo traslade hacia Barranco. El conductor no lo dejó en el lugar pactado sino que lo obligó a bajar a unos metros.

El joven hombre de negocios cruzó la pista e ingresó al edificio, ubicado en la cuadra 8 de la calle Julio Ramón Ribeyro, con sus paquetes en las manos. Ya iba a subir por el ascensor y de pronto, un falso repartidor de delivery, cruzó la pista e ingresó al recinto. Allí encañonó a la víctima y el conserje y enseguida le pidió que se sacara las valiosas prendas.

“Nos obligó a arrojarnos al piso y se llevó las compras que realicé en el centro comercial. Estoy seguro que el chofer del taxi por aplicativo es cómplice de los asaltantes. Durante todo el camino se comunicaba por WhatsApp y me dejó a varios metros del edificio. Ya reporté este problema y espero que se tome las medidas correspondientes. También informé a la policía y le brindé la identidad del taxista para que sea investigado”, refirió el agraviado que fue a denunciar el atraco en la comisaría de Barranco.

El pistolero salió del edificio y subió a una moto lineal, cuyo cómplice tenía una mochila de reparto de una conocida empresa de delivery. Escaparon rumbo a Miraflores.









Otro empresario asaltado por los ‘Malditos del Rolex’

Vuelven con más violencia y dispuestos a todo. Sin la menor preocupación de ser grabados por varias cámaras de seguridad, dos miembros de la banda los ‘Malditos del Rolex’ encañonaron a un empresario panificador y le robaron una cadena de oro y su valioso reloj de alta gama en pleno corazón de Miraflores.

El atraco fue a las 3:40 de la tarde en la cuadra 2 de la calle San Fernando, frente a la panadería- baguetería ‘Per-Lizza’. Don Luis Sarco Valdez (61), había terminado de lavar su camioneta y llevó la escalera portátil al interior de su negocio. Salió para acomodar algunas cosas cuando un muchacho, de contextura delgada y 1.78 cm, cruzó rápidamente la pista proveniente de la calle comandante Aristides Aljovin, y le apuntó a corta distancia.

“Vi que venía hacia mí y le pregunté: “¡Si, que desea!”. El sujeto me gritó: ¡Dame la cadena! y se la entregué. Luego exigió que le entregue mi reloj Rolex y también se lo di. Cuando me pidió mi celular y billetera, me pareció que tenía un arma de juguete y le dije: ¡No, eso no te voy a entregar!. Enseguida me enseñó la cacerina y rastrilló la pistola. Me asusté y me quedé impávido, sin saber qué hacer”, explicó el hombre de negocios.

Atraco fue en 20 segundos

Mientras esto pasaba, el cómplice del pistolero, llegó a bordo de una moto lineal en sentido contrario y se estacionó detrás de la camioneta. Tan solo 20 segundos después, el conductor de la moto le gritó al pistolero ¡Ya déjalo, vámonos! Y enseguida este abordó el vehículo y escaparon rumbo al circuito de playas.

“La cadena de oro es un recuerdo de mi difunta esposa y al igual que el reloj me lo puse hace unos días. Durante mucho tiempo lo tenía guardado y decidí ponerme y me asaltan. Pensé que ese asaltante tenía un arma de juguete y lo enfrenté. De milagro que no me disparó. Era un venezolano el que me encañonó”, sostuvo.

Solo la cadena de oro de 18 kilates está valorizada en 4 mil dólares y el reloj de alta gama (Rolex) en 5 mil dólares. La zona se ha vuelto insegura. En solo una semana se han reportado otros dos asaltos a mano armada. Uno de ellos cometido a una jovencita y a un repartidor por delivery.





